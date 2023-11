Uno strepitoso 5-0. E' il risultato portato a casa dal Real Meda nel corso dell'anticipo della decima giornata di Serie C che l'ha vista affrontare Caprera.

Strepitosa vittoria del Real Meda contro Caprera

Il match è andato in scena sabato 11 novembre alle 11.30 presso il campo sportivo "Pietro Secci". Una partita in poche parole dominata dalle ragazze di Meda che gestiscono bene le avversarie fin dai primi minuti di gioco.

Al 15’ arriva il primo gol delle medesi: dopo un tiro di Ferrario respinto dal portiere, Molteni recupera palla e la piazza nell’angolino in basso. Al 21’ Ragone serve Molteni, che dalla distanza insacca sul secondo palo un tiro di precisione, spiazzando il portiere avversario. Doppietta quindi per la numero 7. Al 27’ poi si fa vedere Ferrario che recupera una palla persa dalla difesa sarda in area di rigore e mette in rete il gol del 3-0.

Finisce sul punteggio di 0-3 il primo tempo tra Caprera e Real Meda.

Secondo tempo

Parte la seconda frazione di gara, con il Real Meda in gestione della gara, con ritmi più bassi. Al 61’ Arosio cala il poker per

le Black Panthers piazzando un calcio di punizione dai 20 metri. Al 79’ infine Ferrario ruba palla alla difesa avversaria, supera il portiere e in solitaria mette a segno la manita per il Real Meda.

Termina così la gara, il Real Meda porta a casa i tre punti in una gara dominata dal primo minuto. Domenica prossima le Black Panthers affronteranno in casa il Rinascita Doccia.