Successi per il Ninjitsu Karate Limbiate alla Coppa Europa in Romania. Serie di medaglie per gli allievi del maestro Rosario Selman, ora si punta al Campionato del mondo

La Coppa Europa in Romania

Una gara internazionale ricca di medaglie per gli allievi del Ninjitsu Karate Limbiate. I ragazzi allenati dal maestro Rosario Selman hanno conquistato sei podi alla Coppa Europa disputata in Romania, nella regione della Transilvania. Alla gara hanno partecipato 1500 atleti provenienti da tutta Europa più alcuni dagli Stati Uniti.

Le medaglie

Gli atleti medagliati del Ninjitsu: Leonardo Borsari primo posto nel kumite 85 kg, Selman Simone secondo nel kumite 75kg, Meteo Palese terzo nel kumite minicadets e terzo nel kumite a squadre, Dieni Francesco secondo nel kumite a squadre Junior, Pugliesi Stefano secondo nel kumite a squadre Junior, Panfili Francesco terzo nel kumite a squadre minicadets.

Verso il Campionato del mondo

Molto soddisfatti dei traguardi raggiunti il maestro Selman che l'anno prossimo accompagnerà i suoi allievi in Svezia per gareggiare al Campionato del mondo.