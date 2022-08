Dopo aver conquistato, nella categoria Juniores, la maglia di Campione Regionale Lombardo di cronoscalata a Cene, in provincia di Bergamo, lo scorso 26 luglio, Lorenzo Nespoli ha inanellato altri risultati utili per la classifica a punti a livello nazionale.

Successo per Lorenzo Nespoli, è campione regionale

Dopo l’ottavo posto il 31 luglio a Sumirago (VA), è arrivato il quinto posto sabato 6 agosto a Barbarasco-Groppo (MS) e domenica il secondo assoluto al 4° Trofeo Madonna del Cavatore, gara a valenza nazionale in Casette-Massa (MS).

Classe 2004, Lorenzo ha militato sin dalla categoria Giovanissimi nell’ASD Giovani Giussanesi. Dopo la prima vittoria assoluta a fine 2021 al termine della mitica ascesa del Ghisallo, il 2022 è stato caratterizzato da altri risultati positivi, ivi incluse due vittorie che gli hanno permesso anche di essere selezionato dalla nazionale azzurra di categoria per una corsa a tappe in Germania.

Una bella soddisfazione per il Presidente della Giovani Giussanesi, Rocco d’Aprile e per tutta la Società, a

riconoscimento anche del grande lavoro degli ultimi cinque anni in cui la Giussanesi è passata da trentanove tesserati a centotrenta.