Alcune vittorie non sono solo semplici numeri in classifica. Sono il risultato di sacrifici quotidiani, di passione che non conosce pausa, di sogni coltivati con pazienza e determinazione. Ed è proprio questo il caso dell’Usmate Volley, che giovedì scorso ha scritto una delle pagine più belle della propria storia sportiva vincendo il campionato di Prima Divisione e conquistando la promozione in Serie D, con una volata finale da brividi. Con 57 punti totali, frutto di 19 vittorie in 22 partite, la formazione usmatese ha chiuso il campionato in vetta alla classifica, con un solo punto di vantaggio sul Pagnano, che fino all’ultimo ha tenuto acceso il duello per la promozione diretta. Un campionato combattuto, teso, emozionante: deciso all’ultima giornata, proprio come nelle storie più belle, quando nulla è scontato e tutto si gioca sul filo dei nervi, del coraggio e della voglia di non mollare mai.

Sudore, sacrificio e tanto cuore: le ragazze dell’Usmate Volley conquistano la promozione in D

A raccontarlo sono i numeri, certo. Ma sono anche le parole, sentite e autentiche, dell’allenatore Luca Viscardi, che ha guidato la squadra verso un traguardo storico con un lavoro fatto di passione e attenzione quotidiana.

«Quando si raggiungono traguardi importanti è facile accendere i riflettori sulla squadra. Ma chi vive questo percorso ogni giorno sa che dietro ogni successo c’è un lavoro lungo, silenzioso e condiviso», racconta.

L’entusiasmo è palpabile, ma le sue parole vanno oltre il risultato: sono il tributo a un’intera comunità sportiva, fatta non solo di atlete ma di persone che con discrezione e dedizione hanno reso possibile questo traguardo.

«C’è un mondo dietro questa promozione: Mauro, Luca, Edo, Sara, Giorgio. Persone che ci sono sempre state, che hanno reso ogni allenamento, ogni partita, ogni passo di questo percorso più solido, più vero. A loro va il mio grazie più sincero. E poi c’è lo staff, che ha lavorato con competenza e passione, rendendo ogni seduta un momento di crescita. Senza dimenticare loro, le nostre ragazze: un gruppo speciale, un po’ folle, capace di mettere da parte comodità, tempo libero e stanchezza per inseguire un sogno con il sorriso e con il cuore».

Infine, l’allenatore della squadra di Usmate ha voluto dedicare un pensiero personale, intimo, che racconta il lato umano che ogni sport porta con sé:

«Permettetemi un grazie personale, a chi è stata la mia portafortuna. Sa lei quanto ha contato per me. In silenzio, dietro le quinte, ma sempre presente», conclude.

Un risultato frutto di un grande progetto

Un gruppo unito, affiatato, in cui la passione ha fatto da collante anche nei momenti più complessi della stagione. E non sono mancate le difficoltà, come in ogni cammino di valore. Ma la forza del collettivo ha avuto la meglio su tutto. Il presidente Mauro Rossetti, figura chiave della società, ha voluto sottolineare come questa promozione sia in realtà il frutto di un progetto fatto di investimenti sulla crescita, di attenzione al settore giovanile, di una visione chiara sul piano tecnico e organizzativo.

«È stato un campionato combattutissimo, punto su punto. Ce la siamo giocata fino alla fine, con il fiato sul collo. Ma proprio per questo, la promozione è ancora più dolce. Rappresenta la conferma di quanto sia importante costruire con pazienza, passo dopo passo. La Serie D sarà una sfida impegnativa, ma anche un’opportunità per crescere ulteriormente e metterci alla prova a un livello superiore».

E così, tra lacrime di gioia e abbracci sinceri, l’Usmate Volley può alzare gli occhi e guardare al futuro che l’aspetta. La Serie D sarà un nuovo inizio, un nuovo traguardo da immaginare. Ma la promozione ottenuta in un tranquillo giovedì di aprile rimarrà nel cuore di tutte le atlete e delle persone che lavorano ogni giorno per questa società: perché è stata costruita con il sudore, con il sacrificio, ma soprattutto con l’amore per questo sport. Ed è proprio lì, nel legame tra campo, spogliatoio e tribune, che nasce la vera grandezza di una squadra e di una società sportiva.

(foto dalla pagina Facebbok dell'Usmate Volley)