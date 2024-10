Quattro anni a «studiare» tennis negli Stati Uniti per cercare di dare seguito alle recenti imprese di Sinner, Berrettini, Arnaldi e Musetti. Da Capriano agli States per inseguire quello che potrebbe essere più di un sogno.

Sui campi da tennis per inseguire un sogno: da Capriano all’Università negli Stati Uniti

E’ la storia di Nicolò Consonni, 19enne residente a Briosco che grazie ai voti scolastici e ai risultati sportivi di quest’anno (maturità al liceo linguistico, primi punti Atp e 1300° posto nel ranking mondiale) ha ricevuto la proposta di una borsa di studio e vestire i colori della «Virginia Commonwealth University» a Richmond per disputare il torneo americano di First Division.

L’avventura targata stelle e strisce partirà a gennaio, nel frattempo a impreziosire la soddisfazione di Nicolò, a metà della scorsa settimana è arrivato il riconoscimento del Comune di Lecco come «Talento sportivo 2024».

Consonni (figlio d’arte, il padre Renzo è stato giocatore ed è ora apprezzato istruttore nazionale) infatti è tesserato per il Tennis Club Lecco che, quest’estate, ha mancato di un soffio (la sconfitta è arrivata dopo un doppio spareggio) il passaggio in B1.

«Per me e mia moglie è una soddisfazione doppia – racconta orgoglioso papà Renzo – Dopo i 12 anni Nicolò è sempre stato ai vertici delle categorie Under 12, Under 14, Under 16. Un percorso che l’ha portato a raccogliere i primi risultati nel circuito Atp e ad essere contattato da parecchi college americani come il Virginia Commonwealth University che proprio partendo da Nicolò vuole rilanciare il proprio blasone dopo anni un po’ deludenti».

Il percorso che lo attende

Il 19enne talento di Capriano sarà dunque atleta-studente. I primi anni universitari saranno uguali per tutti, poi ci sarà la scelta di un percorso di studi «personale» e un indirizzo più specifico.

Il 2023 e il 2024 sono stati gli anni dei primi punti Atp. Consonni ha infatti partecipato agli Open di Sarzana e Vado Ligure in Liguria, è arrivato in semifinale a Valmadrera (Lecco) e partecipa in questi giorni al torneo Open di Cantù mentre nel proseguo di questo mese sarà in campo agli Open 25mila in Egitto.

Dopo aver iniziato con papà Renzo, Nicolò è ora allenato da Verdiana Verardi (lecchese, ex tennista numero 358 al mondo, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo del 2005), mentre negli Stati Uniti l’allenatore del team tennis dell’Università sarà Dimi Kutrovsky, tennista bulgaro numero 234 del ranking nel 2015.

"A chi mi ispiro? A Sinner"

«Sono orgoglioso che un College americano mi abbia fatto questa proposta, non vedo l’ora di iniziare – racconta entusiasta Nicolò – Nonostante gli impegni agonistici ho voluto frequentare una scuola “tradizionale” e diplomarmi in presenza (al liceo linguistico di Barzanò) invece che optare per la didattica telematica. Aver finito la scuola mi rende libero, soprattutto di testa, per esprimermi al meglio in campo... Prima degli Usa ho tre mesi di tornei, voglio difendere i punti Atp dello scorso anno e magari prenderne qualcuno in più. A chi mi ispiro? A Sinner sicuramente, ma mi piace molto lo stile e il modo di giocare di Arnaldi, mi somiglia anche un po’. Il mio idolo però è sempre stato Rafa Nadal».