Fine settimana intenso per gli atleti del Ctl3 di Bernareggio.

Tante gare per il Ctl3 in attesa dei Campionati nazionali e regionali

In ordine il settore giovanile ha preso parte al Trofeo Memorial A. Soglio a Concorezzo piazzandosi al terzo posto. Non sono mancate anche le soddisfazioni dalle garte individuali: vittoria per la cadetta 2010 Mauro Beatrice che caparbia e tenace fa da guida alle compagne del 2011, classificate con Piu Noemi 7^ , Bernardo Miriam 11^ e Misani Gaia 16^

Entusiasmante anche la gara esordienti m10, con Merli Adriano 2^ , battuto di un soffio sul traguardo. E ancora 5^ Beretta Martino, 12^ Mauro Leonardo e 13^ Pirola Sirio. Nella successiva serie 14^ Scaramuzza Fabio. Nella stessa categoria femminile 7^ Misani Lara.

Da segnalare anche:

nella categoria ragazzi Vertemati Mattia 4^, El Omri Adam 10^ , Pirola Mario 10^

nelle ragazze brava all’esordio Ballabio Viola giunta 6^.

giunta 6^. nei cadetti cresce Mapelli Andrea, 4^

Meeting regionale assoluto a Chiavenna

Scende in pista Buzzi Matteo non sazio del podio conseguito ai regionali studenteschi nei 100 dove è approdato ad 11.24. Qui prova i suoi 200 metri. Il vento contrario inficia sul risultato 22.78, ma non gli impedisce di vincere la gara.

Campionati regionali juniores e promesse

A Busto Arsizio invece si sono tenuti i campionati regionali juniores e promesse. Per il Ctl3 nei 400 juniores maschili ha gareggiato Cremonini Davide, portando il personale a 50.47 e giungendo sesto in questi campionati regionali.

Poi arriva la 4x400: molto motivato il quartetto Bo Luca, Barbagallo Leonardo, Mengon Maximilian e Cremonini Davide che conquistano il quarto tempo con 3.30.16.

ESET 5KM a Melegnano e 11 km a Bellinzona

Sabato 24 maggio si è tenuta anche la 5km a Melegnano. Presente anche una rappresentanza di atleti Ctl3 tra i quali spicca il nome di Mauri Linda, prima seniores femminile nella gara pre elite.

La competizione era divisa in due parti, una detta elite con atleti semi professionisti e professionisti, dominata dai keniani ed una dedicata alle gare regionali per categoria. Qui il ctl3 è salito sul podio nella posizione più alta con Mauri Linda prima seniores femminile nella gara pre elite con il personale a 20.53. Discreto risultato anche Cappello Michael 21esimo senior in 18.16 sempre nella gara pre-elite.

Domenica 25 maggio invece a Bellinzona nella gara di 11km su strada ha vinto Ronchi Luca che corre per la Luciani Sport Team, ma è seguito dal Ctl3.

Infine domenica si è tenuta anche la festa dello sport di Bernareggio, proprio al centro sportivo Ctl3. Non poteva mancare un folto gruppo della società che dalle ore 11.00 alle 12,30 si è esibiti in una dimostrazione atletica: prima un circuit traininig poi una prova di salto in lungo, poi partenze dai blocchi, esercizi propedeutici per gli ostacoli e una prova finale per tutti sui metri 200.

Il tutto in un clima di grande festa che ha coinvolto moltissime associazioni sportive e non.