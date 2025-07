Ciclismo

Dopo le gare del fine settimana da oggi la squadra è impegnata nei Campionati Italiani giovanili su pista al Velodromo Cascine di Firenze

Un luglio ricco per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno che si sono districate tra gli impegni in pista che le hanno viste conquistare la Tre Sere di Crema sia nella categoria esordienti con Martina Pianta che tra le allieve con Martina De Vecchi e i Campionati Regionali Lombardi che hanno visto primeggiare Martina De Vecchi nel Keirin donne allieve, Martina Pianta e Ingrid Corno nella Madison donne esordienti e Emma Colombo nell’Omnium donne allieve; mentre nei campionati regionali piemontesi doppio successo di Nicole Bracco nella velocità e nell’Omnium in pista.

Tanti impegni nell'ultimo weekend di luglio per le ragazze della SC Cesano Maderno

Negli impegni su strada nell’ultima prova del Trofeo Rosa interregionale, le ragazze del torrazzo si sono date battaglia in terra piemontese, ad Osasco (TO) dove tra le allieve Vivienne Cassata conquista un ottimo 2º posto al traguardo seguita dalla compagna Irene Pancheri al 6º. Tra le esordienti un’ottima volata di Aurora Cerame che ottiene la seconda piazza assoluta e conquista il primo posto tra le donne esordienti primo anno vincendo così il titolo di Campionessa Regionale Piemontese, alle sue spalle le compagne Nicole Bracco e Vittoria Vitillo conquistano il rispettivamente 3º e 9º posto tra le donne esordienti del secondo anno.

Al via i Campiionati Italiani giovanili

Neanche il tempo di tirar le somme che le ragazze di Guido Roncolato sono alle prese con un nuovo importante impegno stagionale: da oggi martedì 29 luglio a venerdì 1 agosto si disputeranno i Campionati Italiani giovanili su pista al Velodromo Cascine di Firenze (FI). A rappresentare la società brianzola ben 11 atlete selezionate e convocate dai comitati regionali di appartenenza che si sfideranno per le ambite maglie tricolori.

Tra le donne esordienti ci saranno in pista le portacolori cesanesi Martina Pianta e Ingrid Corno per la Lombardia, Camilla Paravagna per la Liguria, Nicole Bracco e Vittoria Vitillo per il Piemonte.

Tra le donne allieve Nicole Canu che rappresenterà la Liguria; Emma Colombo, Martina De Vecchi, Giulia Lombardi, Letizia Parini e Carlotta Ronchi in rappresentanza della Lombardia.