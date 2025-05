Sono 96 i professionisti, divisi in 24 squadre e comprendenti 70 neofiti, che si sono confrontati sul green del Golf Brianza Country Club a Usmate Velate, nella seconda tappa dell’Assolombarda Golf Tour 2025.

Tappa brianzola per il Golf Tour di Assolombarda

L’iniziativa, partita il 28 marzo scorso con la prima tappa giocata al prestigioso Villa Paradiso Golf Club a Cornate d'Adda, vedrà le squadre giocare tra i golf club della Brianza, del Comasco e del Milanese. I prossimi appuntamenti saranno il 14 luglio presso il Golf Le Rovedine a Opera (MI), l’11

settembre al Golf Club Camuzzago, a Bellusco, il 15 ottobre presso il Golf Club di Carimate.

“Dopo il successo della prima tappa, anche questo secondo appuntamento ha registrato una partecipazione entusiasta e un grande apprezzamento da parte dei presenti - spiega Alvise Biffi, vicepresidente di Assolombarda con delega all’Organizzazione, Sviluppo e Marketing -. Un’iniziativa che si conferma come un prezioso momento di incontro, condivisione e networking, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra associazione. Attraverso lo sport, gli imprenditori hanno l’opportunità non solo di vivere un’esperienza coinvolgente, ma anche di riscoprirsi parte attiva di una comunità unita da valori, obiettivi e tradizioni comuni. Il Golf Tour rappresenta inoltre un’occasione ideale per costruire relazioni, favorire il dialogo e confrontarsi in un contesto esclusivo e stimolante. È facendo squadra, con quello spirito di impegno e determinazione che lo sport sa trasmettere, che possiamo toglierci nuove soddisfazioni anche come imprenditori”.

Il circuito di gare è organizzato da Assolombarda, con il contributo del Gruppo Giovani Imprenditori e Piccola industria della Associazione, e il supporto di diversi partner.

Il circuito si è ampliato

Quest'anno il circuito si è ampliato con cinque tappe esclusive ospitate, a partire dal 28 marzo scorso, nei più rinomati golf club della Lombardia, e introduce la novità di una cena conclusiva, prevista al termine dell’ultima tappa, per celebrare i successi e rafforzare i legami costruiti sul green.

Con una partecipazione in costante crescita, l’Assolombarda Golf Tour si conferma un appuntamento di rilievo per il mondo imprenditoriale del territorio: per le prossime tappe sono attesi oltre 120 partecipanti a ciascun evento, tra golfisti professionisti e neofiti, a conferma del valore del Tour come occasione di networking, confronto e sviluppo di nuove sinergie.

Un’iniziativa che, tappa dopo tappa, continua a coniugare sport e impresa, rafforzando il dialogo tra imprenditori in un contesto dinamico, strategico e aperto al futuro.