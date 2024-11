Dopo una stagione sportiva scandita da pedalate e gare, per il ciclismo novembre è il tempo dei festeggiamenti. Così, da qualche settimana, il Velo Club Sovico è protagonista con le sue atlete i suoi atleti delle diverse premiazioni che celebrano i risultati della annata agonistica 2024.

Tempo di premiazioni per il Velo Club Sovico

Maria Acuti - talentuosa atleta che quest’anno ha gareggiato per il Velo Club Sovico powered by Vangi Ladies Team conquistando molti successi tra cui spiccano il titolo di campionessa italiana della cronometro il Tricolore nell’Inseguimento su pista e il Campionato Regionale Lombardo contro il tempo - ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Sovico un riconoscimento: il vicesindaco Marco Ciceri ha consegnato alla ciclista sedicenne il gagliardetto con lo stemma araldico comunale e il libro della Storia di Sovico complimentandosi con lei per i prestigiosi risultati conquistati.

Protagonista indiscussa di molte classifiche di rendimento a livello nazionale, Maria ha partecipato anche all’evento promosso dalla testata di settore BiciTv oltre che alla festa del ciclismo brianzolo che si tenuta presso l’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza dove anche i dirigenti del Velo Club Sovico hanno ricevuto un riconoscimento speciale con tutti gli organizzatori dell’iniziativa “Laboratori di Ciclismo” che questa estate ha animato l’attività degli Oratori Feriali.

La giovanissima Ellis Asquino, e ancora una volta l’Allieva Maria Acuti, sono salite anche sul palco della Sala Gaber di Palazzo Lombardia nel corso delle annuali premiazioni regionali in cui entrambe hanno ricevuto un riconoscimento per gli allori conquistati.

A chiudere la sequenza di premiazioni sarà la prestigiosa Notte degli Oscar tuttoBICI che si terrà giovedì 28 novembre a l’hotel Principe di Savoia di Milano: Maria Acuti parteciperà al gala assieme a campioni come Elisa Longo Borghini e Jonathan Milan come vincitrice della classifica nazionale riservata alle Donne Allieve.

Con la fine del mese di novembre cala idealmente il sipario sulla annata sportiva del Velo Club Sovico. La Società presieduta da Maurizio Canzi è pronta a ripartire di slancio verso il 2025, anno che si preannuncia ricco di novità.