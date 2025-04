Tornano con una importante medaglia le ragazze del quartetto di Guido Roncolato che a Roma conquistano il terzo posto ai Campionati Italiani Cronosquadre.

Terzo posto ai Campionati Italiani Cronosquadre per la SC Cesano Maderno

Percorso tecnico e non di semplice intuizione quello scelto dalla Terenzi Sport Eventi che ripercorre per lo più quello tradizionale del Gran Premio Liberazione con partenza e arrivo di fronte al magico scenario delle Terme di Caracalla. Tra le donne allieve iscritte 12 squadre provenienti da tutta Italia. Per la squadra di Cesano Maderno schierate al via le varesine Emma Colombo e Letizia Parini, la milanese Vivienne Cassata e la brianzola Carlotta Ronchi.

Partenza prevista per il quartetto del torrazzo alle 14:07, con le cesanine che sin da subito segnano un buonissimo passo gara e l’ottimo ritmo fa sì che le ragazze chiudano i 15 km con un tempo di 23’41.71, a soli 5” dalle seconde classificate.

Fiato sospeso fino al termine di tutte le prove, per poi gioire in un boato alla conferma del podio conquistato. Una prova difficile e impegnativa per le ragazze della S.C.Cesano Maderno che però ha ripagato con un importante risultato.

Le atlete di Patron Fontana saranno ora di nuovo in gara dal 25 al 27 aprile per la 3 giorni di gare “Dal Serio al Po” prima a Crema e poi a Gussola.