I tifosi vogliono Stefano Verga per la rinascita del Seregno

In un messaggio i tifosi organizzati del Seregno Calcio chiedono al sindaco di affidare a Stefano Verga, presidente del Como Women, il rilancio della società azzurra, "cancellata" dal panorama sportivo dopo la retrocessione d'ufficio in Eccellenza.

Il presidente del Como Women

Nella serata di giovedì, 18 gennaio, i tifosi della Curva Nord Seregno hanno diffuso sui social network un messaggio per affidare la società azzurra a Stefano Verga, imprenditore comasco al timone del Como Women, che milita in serie A e gioca le partite interne allo stadio Ferruccio. Verga, 52enne titolare di un'azienda di servizi con sede a Lipomo, ha rilevato il club femminile in serie C e lo ha condotto nella massima serie in soli tre anni.

I tifosi vogliono Stefano Verga

"La Curva Nord Seregno, alla luce dei rumors più o meno veritieri che circolano nell’ambiente, chiede al sindaco di aprire gli occhi e affidare a Verga il progetto della rinascita della nostra squadra - è il chiaro messaggio del tifo organizzato del Seregno - Nel momento di difficoltà nessuno si è fatto avanti e adesso che c’è un imprenditore serio disponibile, non è proprio il caso di farselo scappare affidando le sorti del Seregno a personaggi più o meno discutibili".

Bando comunale per la nuova proprietà

Il Seregno, come è già stato annunciato dal presidente del comitato regionale lombardo della Figc, Sergio Pedrazzini, dalla prossima stagione sarà ammesso al campionato di Promozione, con una nuova società sportiva la cui proprietà verrà selezionata attraverso un bando indetto dal Comune. Al momento, infatti, il sodalizio che fu del patron Fabio Iurato è considerato inattivo dalla Federazione, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Eccellenza e dei ricorsi respinti dalla giustizia amministrativa per il ripescaggio in serie D. Il bando di selezione è in fase di stesura proprio in questo periodo. Al rilancio del calcio a Seregno sono interessati anche altri imprenditori locali.