Tiro con l’arco, Camilla Agrati sul podio nazionale: bronzo per la Lombardia

Nel weekend scorso si è svolta a Città della Pieve in Umbria la prestigiosa competizione Coppa Italia delle Regioni, nella quale le rappresentative costituite dai migliori atleti di ogni regione, selezionati durante l’anno dai tecnici dei comitati regionali, si affriontanto portando per una volta non i colori della propria società di proveninenza, ma quelli della Regione di appartenenza. Atleti selezionati per ogni divisione (arco olimpico, nudo e compound) e per ogni età.

Tiro con l’arco, Agrati sul podio nazionale: bronzo per la Lombardia

La Regione Lobardia si ferma purtroppo ai piedi del podio posizionandosi 4° dietro all’Emilia Romagna (1) , il Lazio (2) ed il Piemonte (3).

Ad ogni modo meraviglioso posizionamento per la nostra atleta della Pol Besanese Camilla Agrati, selezionata quale migliore junior femminile, arco olimpico, per la Lombardia, la quale si posizione terza nella propria competizione, portando a casa un prestigioso quanto sudato bronzo nazionale.

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Le gare a Pioltello

Sempre nel weekend altri atleti della Polisportiva hanno partecipato al durissino doppio 60 m. a Pioltello, una competizione che prevede due gare nel corso di una sola giornata.

All’esito delle 144 frecce Letizia Muzzupappa si posizione prima nella categoria master f con 1.067 punti. Marino Crippa 5° master m con 1.084 punti e Alessandro Arosio, allievo aco olimpico, al suo primo doppio si posiziona 6° con 1.156 punti.