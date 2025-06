Domenica 15 giugno si è svolta una gara di calendario regionale lombardia di tiro con l'arco presso l'impianto sportivo "La Fossa" di Carate Brianza in gestione agli Arcieri dell'Airone.

Tiro con l'arco, la gara regionale attira in Brianza oltre 120 atleti da tutta la regione

Con la presenza di 120 arcieri provenienti da tutte le provincie lombarde si è gareggiato per tutte e 3 le classi: arco Olimpico, Compound e Nudo.

Alta la presenza di atleti dell'Airone che, assieme agli altri atleti, stanno lottando per conquistare un posto nel ranking nazionale per partecipare ai Campionati Italiani in programma dal 17 al 20 luglio a Rovereto (TN).

Da segnalare la presenza in gara di Giulia Pesci e Gianpaolo Cancelli, atleti dalla Nazionale Paraolimpica, che il mese scorso hanno difeso i colori italiani al Campionato Europeo svoltosi a Roma.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

All'esordio in una gara del calendario outdoor anche tre ragazzi degli Aironi che si sono cimentati per la prima volta alla distanza di 40 metri.

A rappresentare l'amministrazione comunale, da sempre vicina a questa nuova realtà caratese, gli assessori Luca Cesana e Ian Farina.