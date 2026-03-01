Titolo italiano nei 400 indoor dopo la frattura del perone: festa in casa “Daini” a Carate Brianza

Un ritorno alla vittoria (e che vittoria!) celebrato in casa con una festa a sorpresa.

C’erano tutti a Carate Brianza, fuori dalla palestrina della «Daini», per celebrare lo straordinario risultato conquistato ai Campionati indoor di Ancona da Riccardo Fumagalli, 18enne alfiere della società gialloverde, tornato a ruggire con un titolo italiano Juniores vinto d’autorità sui 400 metri, in una finale in cui partito rapido dalla corsia sei, si è preso di forza la corda al rientro e ha resistito fino al traguardo al ritorno di Diego Mancini (Studentesca Rieti Milardi).

«Un risultato che riempie di orgoglio tutta la nostra società», ha detto soddisfatto il presidente Stefano Pozzi.

Il trionfo dopo un lungo stop per infortunio

Un titolo ancora più sorprendente quello conquistato da Riccardo Fumagalli, casa a Calò di Besana, dopo lo stop dovuto alla frattura del perone che lo aveva costretto ad un lungo stop per il recupero. A celebrare il suo titolo italiano c’erano tutti gli atleti del settore giovanile, i compagni di allenamento con l’allenatrice Michela Pellanda, il direttivo della Daini, oltre al dottor Rodolfo Malberti, l’ortopedico che lo ha curato e il suo fisioterapista e osteopata, Bruno Segagni.

Ospiti speciali della festa in casa giallo-verde, Elena Bellò, mezzofondista (specialista negli 800), olimpica a Tokyo 2020 e Parigi 2024, che gareggia per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria e l’ex campione italiano degli 800 Mattia Moretti, ex atleta della Daini.