Dopo il successo delle passate edizioni, il Villaggio del Movimento a Meda torna il 20 settembre con un’edizione ancora più coinvolgente. Quest’anno l’appuntamento si estende a un’intera giornata di sport, giochi ed energia, dalle 10.00 alle 18.00.

Torna la Festa dello Sport

Per l’occasione, il Parco Beretta Molla si trasformerà in un villaggio a cielo aperto, animato da decine di discipline sportive da provare liberamente, tornei lampo, sfide divertenti, spettacoli di danza e musica. Un’esperienza pensata per tutti: bambini,

ragazzi e famiglie che potranno scoprire nuove passioni e vivere lo sport come momento di inclusione, socialità e divertimento.

«Siamo entusiasti di presentare questa nuova edizione del Villaggio del Movimento che, dopo il grande successo delle passate edizioni, si estende a un’intera giornata di festa al Parco Beretta Molla, cuore pulsante di questo progetto. Qui famiglie e giovani potranno avvicinarsi a nuove discipline grazie all’impegno delle nostre Associazioni Sportive» dichiara il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Stefania Tagliabue. “Desidero ringraziare proprio le Associazioni, che con la loro esperienza hanno reso possibile l’iniziativa, e tutti coloro che stanno collaborando all’organizzazione”.

Dedicheremo, inoltre, un momento per la premiazione di Campioni e Campionesse meritevoli, selezionati su segnalazione dei Cittadini, un riconoscimento per chi rappresenta al meglio i valori dello sport del nostro territorio. Questa giornata

esprime la nostra volontà di rendere lo sport accessibile a tutti e di continuare a valorizzarlo in tutte le sue forme e potenzialità.”

Il Villaggio del Movimento IDS è organizzato da Wellink, con il patrocinio del Comune di Meda e il supporto del title sponsor Decathlon.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti, per permettere a tutti di vivere pienamente la magia di questa grande festa dello sport.