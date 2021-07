Le foto del torneo di calcio in memoria di Jason

Un torneo di calcio in memoria di Jason Borbona, il 12enne di Seregno scomparso nel 2018 per una leucemia fulminante. Le partite, organizzate dai suoi amici, sono state disputate all'oratorio San Rocco e al collegio Ballerini. Alla premiazione anche la mamma.

Il torneo di calcio in memoria di Jason

Tante partite di calcio a sette in memoria di Jason Borbona, il 12enne seregnese scomparso nel giugno del 2018 per una leucemia fulminante. La seconda edizione del memorial si è svolta sabato 10 luglio, sul campo dell'oratorio San Rocco e del collegio Ballerini. All'ora di cena le premiazioni delle squadre vincitrici, alla presenza dei familiari di Jason, che viveva al Ceredo e frequentava la scuola media Manzoni.

Il torneo organizzato dagli amici

La bella manifestazione è stata organizzata interamente dagli amici di Jason. Hanno partecipato sedici squadre divise in quattro gironi, con giocatori non professionisti di età compresa fra 15 e 18 anni. Gli organizzatori si sono impegnati per mesi prima di definire l'evento sportivo, dedicato all'amico scomparso a cui continuano a volere tanto bene.

Le parole della mamma di Jason

Alle premiazioni sul campo del collegio Ballerini erano presenti anche la mamma di Jason e William Viganò, assessore alla Sicurezza, che si è detto contento e orgoglioso dell'esempio dei ragazzi promotori del torneo, "un esempio di cittadinanza attiva anche se sono così giovani". Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla Dinamo Gescal, davanti a Fc Campetto (che si è aggiudicato anche il premio Fair play) e Ci Magnamm. Miglior giocatore Gabriele Orellana, miglior portiere Christian Romano e capocannoniere Domenico Pacilio.

