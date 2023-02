Fine settimana di gare a Bussero per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza. Un weekend iniziato sabato 25 febbraio con la partecipazione al “14° indoor Arco Bussero” e proseguito domenica con le gare dei più giovani.

Trasferta a Bussero per gli arcieri di Besana

Qui gli atleti adulti hanno guadagnato un secondo posto Master Maschile con Frison Massimo (530) e un secondo posto Senior Femminile con Sara Patri (539), un primo posto di squadra Senior Maschile Conti, Frison, Morellini (1556) e un primo posto di squadra Master Maschile Frison, Durante, Mandelli (1533)

La gara dei giovani

Domenica è stata la giornata degli arcieri più giovani al “Indoor giovanile città di Bussero, 2° tappa G.P. Giovanissimi” che non si sono certo risparmiati: secondo e terzo posto Junior Maschile per Villa Matteo (542) e Sinigaglia Francesco (525), secondo posto Junior Femminile per Ribotto Erika (474), secondo posto Allievi Maschile per Sioli William (486), primo e terzo posto Allieve Femminile per Ormenese Greta (502) ed Agrati Camilla (452); infine terzo posto Giovanissimi Femminile per Mariani Lisa che con 439 migliora il suo record personale.

Quattro podi di squadra

Quattro i podi di squadra: primo posto di squadra Junior Maschile Villa, Sinigaglia, Bugatti (1584), primo posto di squadra Allieve Femminile Ormenese, Agrati, Pedoto (1385), secondo posto di squadra Giovanissimi Maschile Sinigaglia (che migliora il suo record portandolo a 506), Balzarotti, Casiraghi (1331) e secondo posto di squadra Giovanissimi Femminile Mariani, Spinelli, Confalonieri (1271)