Trasferta a Crema e in Veneto per le ragazze della S.C. Cesano Maderno

Ciclismo

Weekend con doppio impegno per le ragazze della formazione brianzola. Ecco tutti i risultati.

Weekend con doppio impegno per le ragazze della formazione brianzola della S.C. Cesano Maderno. Domenica 24 aprile trasferta in Veneto, a Bovolone (VR) per il 14° G.P. G.R.S. Crosare - Memorial Mario Rossignoli 2022. Mentre ieri, lunedì 25 aprile, le ragazze sono state protagoniste al Criterium Liberazione a Crema.

Trasferta in Veneto per le ragazze della S.C. Cesano Maderno

Per la categoria esordienti 108 le atlete al via tra cui le quattro cesanesi Giulia Costa Staricco, Giulia Beretta, Christine Valseschini e Nicole Veggiato, per loro un totale di 25,800 km su un percorso totalmente pianeggiante con l’unica insidia rappresentata dall’ultimo km e mezzo su una strada molto stretta che immette direttamente sui 180 metri del rettilineo d’arrivo.

Gara veloce, con le portacolori cesanesi che militano alla testa della corsa controllando i vari allunghi che però portano ad un nulla di fatto. Christine Valseschini accusa un malessere che la costringe al ritiro, mentre Nicole Veggiato al suo primo anno di categoria viene tagliata fuori dal gruppo principale. Restano così in due atlete cesanesi a dover riorganizzare il finale di gara, all’ultima curva escono entrambe nelle prime 6 posizioni trainando dietro il plotone sul rettilineo d’arrivo: Giulia Beretta riesce a strappare un ottimo 5º posto al traguardo, seguita dalla compagna di squadra Giulia Costa Staricco che strappa il 10º posto sia nella classifica generale che in quella riservata al 2º anno di categoria.

Per le donne allieve al via 96 atlete di cui le cesanesi Giorgia Giangrande, Anna Colombo, Carlotta Colombo, Letizia Pirola e Sofia Farina.

Gara che vede anche in questo caso vari allunghi e tentativi riassorbiti però in pochi metri, la volata si presenta anche in questo caso a ranghi compatti e purtroppo nessuna trova lo spunto di entrare nella top ten di giornata.

Criterium Liberazione di Crema

Lunedì 25 aprile torna l’appuntamento con il Criterium Liberazione di Crema. Un circuito molto tecnico caratterizzato da moltissime curve e rilanci continui.

Per le donne esordienti la gara viene accesa subito dal via con l’elevata andatura e continui attacchi che scremano sin da subito notevolmente il gruppo principale. Entrambe le atlete cesanesi Giulia Costa Staricco e Giulia Beretta stazionano alla testa del gruppo e rispondono attivamente agli attacchi, tuttavia mancano l’allungo decisivo che vede due atlete evadere dal plotone e arrivare in solitaria al traguardo. Giulia Costa Staricco si deve accontentare della 6ª piazza sulla linea del traguardo, seguita dalla compagna di squadra Giulia Beretta in 12ª posizione.

Per le donne allieve 16 giri del circuito fanno partire la gara in modo completamente differente, con la prima parte della competizione con il gruppo che procede per lo più regolare.

L’ allungo decisivo di 7 atlete a metà corsa vede l’atleta cesanese Letizia Pirola agganciata alle fuggitive che guadagnano secondi importanti sul gruppo principale. L’allieva primo anno Letizia Pirola resiste però solo per pochi giri al ritmo pressante delle fuggitive e dopo pochi chilometri viene riassorbita dal gruppo che si presenta al traguardo con 34” di ritardo dalle 6 in testa la corsa che si giocano la vittoria con Giorgia Giangrande e Letizia Pirola che conquistano il 15º e 17º posto in classifica finale.

Soddisfazioni per le Giovanissime della formazione brianzola della S.C.Cesano Maderno che domenica 24 aprile hanno gareggiato sul medesimo percorso di Crema.

La portacolori cesanese Beatrice Caccia conquista il secondo posto nella categoria G3, mentre Anita D’Alessandro vince nella categoria G6, seguita dalla compagna Anna Caccia che è seconda tra le G6.

I prossimi impegni vedranno le ragazze cesanesi in gara domenica 1 maggio alla Giornata rosa Gran Premio Primavera a Maser (Tv).