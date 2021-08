Nuovo weekend di emozioni per le atlete del sodalizio brianzolo della SC Cesano Maderno, guidata dal direttore sportivo Guido Roncolato.

Trasferta a Formigine per le cicliste della SC Cesano Maderno

Sabato 28 agosto le ragazze esordienti e allieve sono tornate in gara tra le strade modenesi di Formigine, appuntamento fisso di rientro alle competizioni dopo la pausa estiva.

Per le donne esordienti tre giri del circuito per un totale di 29 km con tradizionale arrivo in piazza del castello cittadino con al via le cesanesi Anna Colombo, Carlotta Colombo, Letizia Pirola, Sofia Farina, Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco e Alessia Riboldi.

Gara che procede regolare con qualche allungo in testa alla corsa, ma l’arrivo a ranghi compatti è inevitabile. Anna Colombo, dopo una gran rimonta, si presenta nella testa della corsa ai 200 metri dal traguardo e trova lo spunto per un buonissimo 4º posto tra le donne esordienti secondo anno.

Categoria allieve e giovanissime

Per le donne allieve previsti 6 giri del medesimo circuito con alla partenza le cesanesi Giorgia Giangrande e Camilla Locatelli. Anche per loro i tentativi di allungo vengono neutralizzati in poche centinaia di metri e il gruppo si presenta ancora una volta compatto all’ultimo chilometro. Un’azione da lontano di Beatrice Bertolini (Valcar T&S) mette il gruppo in fila indiana con Camilla Locatelli che tenta la rimonta negli ultimi metri ma viene purtroppo beffata di pochi centimetri dalla ligure Brillante Romeo Lucia (Ciclistica Bordighera) costringendola al terzo gradino del podio.

Buone sensazioni anche dalla categoria dei giovanissimi con Margherita Mariani che conquista il secondo posto tra le bambine della categoria G2 a Corbetta (MI).

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze cesanesi impegnate in settimana con i Campionati Regionali Lombardi in pista a Dalmine.

Alcune foto delle premiazioni: