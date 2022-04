Ciclismo

Lunga trasferta domenica 10 aprile per le ragazze del team brianzolo S.C. Cesano Maderno che hanno preso parte alla 3° Giornata del Ciclismo Giovanile a Riccione.

Trasferta a Riccione per le atlete della S.C. Cesano Maderno

Per le donne esordienti primo anno al via la cesanese Nicole Veggiato che deve affrontare 7 tornate del circuito, gara veloce che vede alcuni allunghi che però non trovano spazio e il gruppo si presenta compatto alla volata finale, con Nicole che conclude la gara nel gruppo principale.

Per le esordienti secondo anno 8 tornate del medesimo circuito, con al via per il team cesanese Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini.

Anche per loro gara nervosa e molto veloce, con le portacolori cesanesi che militano sempre nella testa della corsa. Anche in questo caso il gruppo arriva allungatissimo sul rettilineo d’arrivo, con la brianzola Giulia Costa Staricco che coglie l’occasione per centrare un buonissimo quinto posto sulla linea del traguardo. Alle sue spalle Giulia Beretta sfiora la top ten, piazzandosi in undicesima posizione seguita dalla compagna Christine Valseschini.

Sedici le tornate per le donne allieve, con il gruppo che procede a velocità elevata sui lunghi rettilinei riducendosi giro dopo giro, purtroppo però, un contatto ai due giri dal termine mette fuori corsa la cesanese Giorgia Giangrande, che si trovava alla testa della corsa.

Domenica ricca di soddisfazioni anche per le giovanissime della formazione brianzola, che in corsa a Sovico hanno visto primeggiare Beatrice Caccia nella categoria G3, mentre Anna Caccia e Anita D’Alessandro conquistano rispettivamente il 3º e 4º posto tra le G6.

Prossime gare in calendario

I prossimi appuntamenti vedranno la S.C. Cesano Maderno schierata domenica 17 aprile con le ragazze allieve a San Miniato (PI), e lunedì 18 aprile al completo a San Mauro Pascoli (FC); le giovanissime invece saranno impegnate lunedì 18 aprile a Sergnano (CR).