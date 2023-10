Un fine settimana di podi e brillanti risultati per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza in trasferta in provincia di Varese per il 1° Indoor Tre Torri Senior-Master.

Trasferta a Varese per gli arcieri di Besana

Il weekend è partito subito al meglio con il secondo posto, nella categoria Senior Maschile, di Andrea Madeo arrivato sul secondo gradino del podio con il punteggio di 528 punti. Madeo, insieme a Gabriel Durante e Marino Crippa guadagna anche il primo posto di squadra per la categoria con 1555 punti.

Domenica è la volta del “3° Indoor Giovanile Tre Torri” a dare soddisfazione ai bianco rossi: terzo posto Allieve femminile per Agrati Camilla con 513 punti, che con Durante Anna e Sala Sabrina raggiungono il secondo posto di squadra per la categoria con 1484 punti; secondo posto di squadra anche per gli Junior Maschile: Villa Matteo, Pedoto Pietro e Sinigaglia Francesco lo raggiungono con 1582 punti.

Sono infine le Ragazze Femminile a salire sul gradino più alto del podio come squadra della loro categoria: primo posto per Mariani Lisa, Spinelli Maristella e Bellani Ludovica con 1116 punti.