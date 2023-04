Weekend ricco di buoni segnali per le atlete della formazione brianzola della Società Ciclistica di Cesano Maderno.

Trasferta in Emilia Romagna e nel lecchese per le atlete della SC Cesano Maderno

Sabato 15 aprile doppio appuntamento con la giovanissima Beatrice Caccia che a Rimini conquista il 5º posto nella classifica assoluta e il secondo tra le femmine della categoria G4; podio anche per Sofia Farina che nella cronometro individuale multicategoria di Valmadrera, in provincia di Lecco, conquista il secondo posto con una buona prestazione.

La gara romagnola

Per quanto riguarda la trasferta romagnola, la formazione femminile guidata dal direttore sportivo Guido Roncolato che ha preso parte al completo alla 4° Giornata del Ciclismo Giovanile a Riccione.

Circuito di 3.700 metri completamente pianeggiante da ripetere 7 volte per le donne esordienti e 13 volte le donne allieve con cielo coperto e raffiche di vento.

Al via per le esordienti 119 partenti di cui le cinque portacolori cesanesi Anna Caccia, Anita D’Alessandro, Giulia Lombardi, Irene Pancheri e Angelica Elizabeth Torres.

Gruppo che soprattutto a causa del vento, viene notevolmente ridotto passaggio dopo passaggio. Durante l’ultima tornata un’atleta del secondo anno in maglia Valcar Travel&Service, Sara Peruta, conquista quei metri necessari per arrivare sola al traguardo. Dietro di lei la volata a ranghi compatti del gruppo, vede Giulia Lombardi chiudere dodicesima nella classifica generale e al terzo posto tra le donne esordienti primo anno.

Categoria allieve

Gara analoga per le donne allieve con al via per le cesanesi Giulia Beretta, Anna Colombo, Carlotta Colombo, Giulia Costa-Staricco, Sofia Farina, Letizia Pirola, Michela e Paola Zucca; alcuni i tentativi di allungo durante le tornate centrali della corsa, assorbiti in pochi chilometri dal plotone che ridotto di unità si presenta a ranghi compatti per la volata finale.

La migliore al traguardo tra le portacolori del torrazzo risulta essere ancora una volta Giulia Costa-Staricco al primo anno di categoria, che conclude la prova a ridosso della top ten di giornata.

La prova e il podio conquistato dall’esordiente primo anno Giulia Lombardi le permettono di salire in classifica nel Trofeo Rosa tra Regioni, conquistando la maglia bianca di leader che dovrà essere indossata e difesa nella prossima tappa, domenica 23 aprile al Trofeo Bussolati Asfalti di Bianconese.

(In foto: Giulia Lombardi sul terzo gradino del podio di giornata, donne esordienti primo anno)