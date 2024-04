Trasferta in terra emiliana per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno che hanno preso parte al tradizionale appuntamento del Trofeo Bussolati Asfalti di Bianconese con il circuito che si snoda nella frazione di Fontevivo.

Trasferta in terra emiliana per le ragazze della SC Cesano Maderno

Per le donne esordienti 133 atlete partenti tra cui la formazione di Cesano al completo con le secondo anno Giulia Lombardi e Irene Pancheri, e le primo anno Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta e Vittoria Vitillo. Per loro 4 tornate del circuito di 7 km, per un totale di 29 km da effettuare. Gara accesa e movimentata con le ragazze cesanesi che sono parte attiva del plotone con Irene Pancheri che rientrata in gruppo dopo una scivolata al primo giro, gestisce gli allunghi in testa alla corsa, mentre le compagne gestiscono e si muovono nelle prime posizioni. L’arrivo è ancora una volta in volata ed è la veneta Rachele Paset (Breganze Millenium) ad uscire in testa all’ultima curva e conquistare così la vittoria negli ultimi 150 metri, alle sue spalle una precisa Giulia Lombardi regola le avversarie conquistando il secondo posto al traguardo. Per la Lombardi questo è la terza medaglia d’argento nelle ultime 3 competizioni, segno di buona attitudine per l’atleta milanese.

Alle sue spalle chiude la compagna di squadra piemontese Nicole Bracco al 4º posto assoluto che le fa conquistare così la terza vittoria tra le donne esordienti primo anno in questa stagione agonistica.

La gara delle allieve

Per le donne allieve 115 atlete al via tra cui le cesanesi Giulia Beretta, Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca.

Per loro 7 tornate del circuito con gruppo che nonostante alcuni allunghi procede per lo più ad andatura regolare e a ranghi compatti, come a ranghi compatti si presenta ancora una volta il gruppo al traguardo. Una caduta ai 100 metri dalla linea d’arrivo compromette la volata di alcune delle atlete cesanesi che trovano comunque lo spunto di entrare nella top ten di giornata con Giulia Costa-Staricco che chiude in 8ª posizione.

Una buona prova per la formazione diretta dal DS Guido Roncolato che ora guarda al prossimo weekend di gare con il team che sarà impegnato tra la cronometro di Valmadrera, in provincia di lecco, sabato 20 aprile, e la gara su strada a Riccione, domenica 21 aprile.