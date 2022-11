Una quattro giorni di karate ad alto livello che ha visto la presenza anche di cinque atleti del Sankukai Bernareggio.

Trasferta in Toscana per il karate Sankukai Bernareggio e Asia si classifica al primo posto

Parliamo del WUKF-EUKF European Karate Championships Florence, che si è tenuto dal 3 al 6 novembre a Palazzo Wanny a Firenze. Gli atleti della squadra brianzola si sono tutti presentati nella doppia specilità, kata e kumite e proprio nel kata è arrivato un primo posto, quello di Asia Audia.

Asia, cintura blu, si è qualificata Campionessa Europea WUKF Kata nella categoria mini cadetti femminile cinture verde, blu, marroni e nere Other styles.

Ottima prestazione per la più piccola del gruppo

Ottima prestazione anche per la più piccola del gruppo, Miriam Lepre di appena otto anni: nel kata è arrivata sesta su 26 iscritte nella sua categoria, invece nel kumite ha vinto il primo incontro ma non il secondo, dando comunque prova della sua grande determinazione.

Gli altri risultati

Marchesi Nicolò si è piazzato 22esimo nel kata, mentre nel kumite ha vinto il primo incontro per squalifica dell’avversario. E ancora Audia Alexander che si è dimostrato da subito molto carico ma a causa di un piccolo squilibrio nel kata (con penalità) non è andato oltre il 14esimo posto. Nel kumite purtroppo non è andato oltre il primo incontro.

Dascal Damian infine si è classificato 18esimo su 25 nel kata probabilmente stressato dalla lunga attesa e dai continui rinvii della sua categoria, mentre nella sua specialità preferita, il kumite, ha perso al primo incontro.