Domenica 27 Giugno l'Atletica Sovico ha gareggiato in trasferta, presso il centro sportivo comunale di Chiuro. Quattro gli atleti della società che hanno preso parte alla competizione.

Trasferta in Valtellina per l'Atletica Sovico

Per la categoria Ragazzi Stefani Emanuele, nella gara del lancio del vortex, ha scagliato quest'ultimo oltre i 48 metri, migliorando ben di 17 metri il risultato dell'ultima gara e raggiungendo la seconda posizione.

Sempre nella categoria Ragazzi, ma nella specialità del lancio del giavellotto, Zorat Maria e Stefani Davide hanno conquistato rispettivamente la prima e la seconda posizione arrivando a più di 24 e 35 metri e migliorando entrambi le precedenti prestazioni.

Infine per l'Us Vedano nei 100 metri ha gareggiato Cernuschi Giorgio che ha corso un'ottima gara in condizioni di vento non ottimali.

La stagione estiva dell'Atletica Sovico si chiude dopo un anno in intenso fatto di allenamenti faticosi, giorni di chiusura dovuti alla pandemia, ma anche di divertimento e ottime prestazioni in gara. ora gli atleti riposeranno per poi ritrovarsi in pista a settembre.

(foto dal sito web dell'Atletica Sovico)