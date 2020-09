Nuova domenica sui campi di gara per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno che hanno preso parte al 9° Trofeo Vini Terre Gaie/13°Memorial Gino Sella nella frazione di Vò Vecchio, in Veneto. Un nuovo percorso tra i paesaggi dei colli euganei con lo strappo di Boccon da ripetere più volte a rendere impegnativa la competizione.

Trasferta in Veneto per le ragazze della Società Ciclistica di Cesano

Per le donne esordienti al via un centinaio di atlete a contendersi la prova valida come campionato regionale veneto con la rosa brianzola al completo con Carlotta Colombo, Sofia Farina, Letizia Pirola, Michelle Di Paolantonio e Giorgia Giangrande.

Per loro 4 giri da percorrere del circuito di 7,9 km per un totale di 31,6 km di gara. Prova sin da subito caratterizzata dalla velocità elevata con il gruppo che si seleziona sullo strappo di Boccon che arriva a toccare anche il 19,1% di pendenza, ed allungatissimo si lancia giù dalla discesa tecnica che porta verso il centro di Vò Euganeo prima di riportare le atlete dritte lungo il lunghissimo rettilineo verso l’arrivo posto nella frazione di Vò Vecchio.

Settimo posto per Carlotta Colombo

Già a metà gara il plotone principale veniva composto da solo una trentina di atlete, tra cui tutte e cinque le ragazze della formazione lombarda. Un allungo all’ultimo giro vede primeggiare sulla linea del traguardo proprio l’atleta di casa Sanarini Linda (U.S.Scuola Ciclismo Vò) che si laurea Campionessa Regionale Veneta e Campionessa Provinciale. Per le portacolori cesanesi è l’atleta primo anno Carlotta Colombo a trovare lo spunto in volata per entrare nelle prime classificate, conquistando il 7° posto tra le Donne Esordienti del primo anno.

Per loro 7 tornate del tecnico circuito per un totale di 55 km, gara che viene sin da subito resa selettiva dalle ragazze marchigiane del Team Di Federico che tentano più e più volte a forzare l’andatura spezzando il gruppo. Già a metà della competizione il gruppo principale contava pochissime unità in testa a dar battaglia tra cui Chiara Sacchi e Camilla Locatelli.

Una nuova forzatura viene data da un allungo all’ultimo giro da un’atleta in maglia Ciclismo Insieme, ma il gruppo reagisce e nonostante i numerosi attacchi si presenta di nuovo compatto all’ultimo km. Viene lanciata una lunghissima volata con il gruppo che si apre per tutta la sede stradale, a primeggiare è la maglia di Beatrice Bertolini (Valcar Travel & Service), mentre alle sue spalle la portacolori cesanese Chiara Sacchi centra un ottimo 6° posto seguita dalla compagna Camilla Locatelli che sfiora la top ten di giornata.

Nuovo appuntamento

Le ragazze della formazione brianzola guidata dal Direttore Sportivo Guido Roncolato saranno di nuovo in gara domenica prossima 4 Ottobre 2020 a Sarcedo per il 5° Memorial Valeria Cappellotto – 2° Memorial Giancarlo Pigato.

