Travolgente prestazione della Np Varedo al Trofeo Uisp a Monza. Pioggia di medaglie per le ragazze del nuoto sincronizzato

Quello appena concluso è stato un weekend di sport reso speciale da un ricco bottino di medaglie conquistate nel nuoto sincronizzato. Le sincronette della Np Varedo hanno brillato nella seconda manifestazione Obbligatori a “Modo Mio” del circuito Uisp (Nord Italia).

Nella categoria Ragazze 2: su ben 62 atlete brilla l’argento di Alice De Santis, grandissime performance anche per Gloria Rossetti (ottava) ed Emma Villani (decina)

Categoria Es. A New Entry: debutto eccellente per Michela Manna, che conquista il quarto posto su 37 partecipanti

Categoria Es. A2: primo gradino del podio per Vittoria Vismara che raggiunge la medaglia d’oro su 40 atlete

Categoria Ragazze New Entry: un altro oro splende al collo di Giorgia Fontana

Categoria Ragazze 3: Virginia Ferrari conquista il secondo posto su ben 87 partecipanti Categoria Junior 3: argento per Gaia Consalvo e ottima prova per Sarah Rosace (16esima) su 41 atlete

Una giornata di grande sport dove le nostre sincronette hanno dimostrato che il duro lavoro ripaga sempre! Complimenti a tutte le ragazze per la tecnica, la concentrazione e l’eleganza mostrata in ogni esercizio. Le allenatrici Marta Boga e Irene Cantoro sono super soddisfatte di questi risultati straordinari e della crescita di tutto il gruppo. Siete il nostro orgoglio!