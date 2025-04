Tre atlete dell'Asd Globalfitart qualificate agli Europei di Ju-Jitsu. Hanno conquistato medaglie d'oro, argento e bronzo ai Campionati italiani disputati a Napoli

Campionati italiani

Due medaglie d'oro, un argento e un bronzo: grazie a questi ottimi piazzamenti tre atlete dell'Asd Globalfitart Limbiate si sono qualificate agli Europei di Ju-Jitsu. Le allieve della società sportiva guidata dal maestro Francesco D'Alfonzo sono salite sul podio del Campionato Italiano Ju-Jitsu 2025 disputato al PalaVesuvio di Napoli, nelle categorie U21, Adults e Master.

Le medaglie

Nel Duo System Master femminile medaglia d'oro per Alberti Sara e Galbiati Ilaria, che sono quindi laureate campionesse italiane. Alberti ha raggiunto anche il titolo di vicecampionessa nel Fighting System Adults Femminile -70kg. Terzo posto invece per Letizia Ballerini nel Fighting System Adults Femminile -52kg .

Gli altri atleti in gara

Grande prestazione anche per Mattia Di Fede, Federico Ballerini, Danesi Nikolas che si sono distinti in dei gironi mozzafiato anche se non hanno raggiunto il podio. Le ragazze medagliate hanno staccato il pass per agli Europei di Ju-Jitsu che si svolgeranno in autunno a Beveren in Belgio.