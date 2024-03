Danilo Brambilla, Riccardo Marino e Filippo Ba. Sono i tre brianzoli che nel fine settimana hanno dato lustro al Ctl 3 di Bernareggio con la loro ottima performace alla Spring Run lecco.

Tre brianzoli danno lustro al Ctl3 correndo la Spring Run Lecco

I tre atleti hanno preso parte alla competizione a staffetta 3-5000 alle pendici dei Monti della Valsassina in un percorso a metà tra la stradale e la corsa in montagna.

Nella staffetta 3x5000 la vittoria va a Brambilla che attualmente corre per i Falchi Lecco ma è nato e cresciuto a Ronco Briantino, oltre ad essersi allenato al Ctl3 per moltissimo tempo. Ottima la sua frazione sui 5000 ( 17.31); chiude terzo a braccetto con il secondo.

Passa poi il testimone a Marino: lui CTL3 doc continua dar lustro ai colori giallo verdi grazie a prestazioni brillanti. Cambia dopo una notevole rimonta per primo (sua frazione in 17.50) lasciando il compito a Filippo Ba, nato e cresciuto al CTL3 ma che ora per problemi di natura tecnica veste ora aggregto al GAV Vertova, anche se fa parte del gruppo CTL3 a tutti gli effetti. Ba parte benissimo e consolida il successo di squadra. Non solo ma con il tempo di 17.02 segna anche la miglior prestazione maschile della giornata.