Tre giorni consecutivi di gare per la SC Cesano Maderno

Tre giorni di gare consecutivi per le ragazze della S.C.Cesano Maderno che hanno partecipato alla tre giorni dal Serio al Po in provincia di Cremona.

Venerdì 25 aprile, tradizionale appuntamento a Crema per il Criterium Liberazione che ha visto trionfare tra le donne esordienti della squadra di Cesano Maderno, Nicole Bracco che evasa dal gruppo con Sveva Bertolucci (Blu Team) si è giocata la vittoria a due sul rettilineo d’arrivo. Al loro inseguimento e in solitaria una strepitosa Aurora Cerame rimane in avanscoperta per oltre tre tornate del circuito conquistando così il terzo posto assoluto e la vittoria tra le donne esordienti primo anno.

Il gruppo con un ritardo di oltre un minuto vede Vittoria Vitillo conquistare il 5º posto sul traguardo seguita da Martina Pianta all’8º tra le donne esordienti del secondo anno.

Per le allieve gara veloce e con ritmo sostenuto grazie ai tentativi di allungo, quello decisivo lanciato da un’atleta in solitaria nell’ultima tornata di gara. Alle sue spalle le cesanine conquistano l’8º posto con Vivienne Cassata e il 9º con Carlotta Ronchi.

Gara a Gussola

Sabato 26 aprile cambio di scenario per la cronometro sulla ciclovia del vento a Gussola (CR). Percorso tecnico che vede schierare per la società di Giuseppe Fontana tra le donne esordienti le secondo anno Nicole Bracco, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Vittoria Vitillo; tra le allieve Emma Colombo, Vivienne Cassata, Carlotta Ronchi e Letizia Parini.

Nicole Bracco per 13” si piazza al secondo posto, seguita da Camilla Paravagna al 5º e Martina Pianta al 10º; per le allieve prova valida per campionato regionale lombardo che vede la varesina Emma Colombo chiudere al 10º posto.

Trofeo strade bianche

Termina sempre a Gussola la tre giorni di gare, con il trofeo strade bianche. Tra le donne esordienti oltre 90 le partenti al via con le cesanine che guidano la testa del gruppo, ma purtroppo un guasto meccanico nel finale di gara vedrà Nicole Bracco rinunciare allo sprint, che però vede una agguerrita Aurora Cerame prendersi di forza la terza vittoria stagionale tra le donne esordienti primo anno.

Per le allieve gara sostenuta e a grande ritmo con finale caratterizzato da due tornate con 1 km ciascuna di strade sterrate. Le ragazze del torrazzo militano in testa e affrontano lo sterrato in prima linea ma devono accontentarsi solo del 10º posto al traguardo per Emma Colombo.

Qualche giorno di riposo e giovedì le ragazze di Guido Roncolato saranno di nuovo in scena a Comenduno di Albino (BG).