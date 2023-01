Tre nuovi record personali per gli arcieri di Besana in Brianza

Due impegni in gara nel fine settimana per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza. Nel weekend appena trascorso infatti gli atleti besanesi hanno partecipato con brillanti risultati alle competizioni in programma ad Assago e Bellinzago Lombardo.

Arcieri di Besana in gara Ad Assago

Nella gara di Assago da segnalare l'esordio di Stefano Berardi che inizia la sua carriera agonistica nei senior maschile con 477 punti. Buona anche la gara di Massimo Durante nei master maschile con 516 punti e di Alessandro Morellini e Marino Crippa rispettivamente con 515 e 509 punti.

Tre nuovi record personali

A Bellinzago invece la squadra giovanile fa incetta di medaglie nelle varie classi e conquista ben tre nuovi record personali.

Matteo Villa ottiene il secondo posto nella categoria Junior maschile con 532 punti, mentre prima nella categoria Allievi femminile è Camilla Agrati che con 531 punti conquista il suo nuovo primato personale.

Da segnalare anche la seconda posizione di Sabrina Sala nella categoria Allievi femminile con 478 punti e il primo posto tra i Giovanissimi maschile di Simone Sinigaglia (502 punti e primato personale).

Brillanti anche le prestazioni di Marco Balzarotti che conquista il secondo posto tra i Giovanissimi maschile con 438 punti e di Matteo Casiraghi, terzo nella categoria Giovanissimi maschile con 366 punti (primato personale).

Podi di squadra

Tre i podi di squadra:

- Primi Squadra OL Junior maschile: Matteo Villa, Andrea Brotto e Federico Bugatti con 1477 punti

- Primi Squadra OL Allieve femminile: Camilla Agrati, Sabrina Sala e Greta Ormenese con 1471 punti

- Primi Squadra OL Giovanissimi maschile: Simone Sinigaglia, Marco Balzarotti e Matteo Casiraghi con 1306 punti

Si conferma ancora punta di diamante Mariacarla Corti, che si assicura il primo posto Master Femminile con 515 punti. Infine da segnalare anche l'esordio di Gabriel Durante nei Junior maschile che con 462 punti, che fa molto ben sperare per la sua futura carriera arcieristica.