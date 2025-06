Un nuovo ricco weekend per le ragazze della formazione femminile di Cesano Maderno che hanno preso parte a più competizioni tra sabato e domenica.

Tre trasferte nel weekend per le ragazze della Sc Cesano Maderno

L’allieva Emma Colombo torna con un bagaglio ricco dall’esperienza di più giorni all’estero con la rappresentativa lombarda che ha preso parte al Kids Sportland Tour in Austria. Una prova di crescita significativa che sicuramente arricchirà il suo bagaglio personale.

Sabato 7 giugno l’allieva Vivienne Cassata ha preso invece parte alla cronoscalata di Grezzana (VR) dove ha conquistato il 5º posto al traguardo.

Mentre il resto del team ha partecipato alla cronometro di Alzate Brianza (CO) dove le donne esordienti hanno dominato la corsa contro il tempo sia nel primo che nel secondo anno. Aurora Cerame infatti si è imposta su tutte le avversarie chiudendo i 4,2 km del percorso vallonato in 6’56”; tra le secondo anno la migliore è risultata Nicole Bracco che ha chiuso in 6’54” seguita al terzo posto dalle compagne Camilla Paravagna e al quarto da Vittoria Vitillo mentre Martina Pianta è 8ª e Ingrid Corno 10º. Bottino pieno quindi per la squadra esordienti.

Per le donne allieve la migliore tra le cesanine è Letizia Parini che conquista il 6º posto seguita da Martina De Vecchi al 9º.

Domenica 8 giugno si ritorna in strada al trofeo O.M.L. di Mazzano (BS), la prima domenica di gran caldo per le atlete che devono affrontare il circuito completamente pianeggiante più volte.

Tra le donne esordienti gara vivace che vede qualche tentativo di allungo che viene però gestito e riassorbito in pochi chilometri, il gruppo si presta ancora una volta questa stagione a chiudere la competizione con una volata a ranghi compatti. Martina Pianta trova lo spunto per conquistare un nuovo podio chiudendo al secondo posto sulla linea del traguardo, alle sue spalle anche la compagna Aurora Cerame conquista la seconda piazza tra le donne esordienti primo anno, mentre Camilla Paravagna è 8ª tra le secondo anno e Nicole Bracco 10ª.

Gara simile anche per le allieve che hanno da affrontare 10 tornate del medesimo circuito. Sporadici attacchi nella prima parte di gara, mentre la corsa si vivacizza nel finale. L’attacco significativo vede la cesanina Letizia Parini uscire in avanscoperta con un drappello di atlete che però nel giro di qualche chilometro esaurisce il vantaggio. Il gruppo torna così compatto nell’affrontare gli ultimi chilometri di gara preparandosi alla volata finale. È ancora una volta la varesina Letizia Parini che decide di pilotare le compagne nell’inseguimento finale dell’ultimo chilometro, permettendo così a ben 5 cesanine di trovare spazio nella top ten di giornata; una quasi impeccabile Martina De Vecchi si prende di forza il secondo posto al traguardo seguita da Vivienne Cassata che chiude al 5º, Carlotta Ronchi al 7º, Giulia Lombardi all’8º e Nicole Canu al 9º.

Una prestazione corale quella delle atlete del torrazzo che seppur senza aver ottenuto la vittoria di giornata, hanno conquistato maggior sicurezza di squadra.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze allieve di Guido Roncolato impegnate questa settimana nel tradizionale appuntamento con la Tre Sere di Busto Garolfo.