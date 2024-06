Tredicesimo titolo nella storia di In Sport Rane Rosse: la squadra vince ai Campionati Assoluti Primaverili di Lifesaving

Si sono svolti a Riccione, dal 24 al 27 maggio, i Campionati Assoluti Primaverili di Lifesaving e Surf Lifesaving nei quali In Sport Rane Rosse si è aggiudicata il titolo di Campione d’Italia 2023-24, il terzo consecutivo e il tredicesimo della sua storia.

In Sport Rane Rosse Campione d’Italia Lifesaving 2023-24

Una prova straordinaria degli atleti della squadra di Vimercate che ha meritato lo Scudetto totalizzando 340.00 punti totali staccando la seconda classificata Fiamme Oro di ben 137.50 punti. Nel dettaglio, nelle gare in piscine, gli atleti con la cuffia con il graffio hanno superato le Fiamme Oro e la Gorizia Nuoto. Buona la prestazione anche nelle gare oceaniche dove In Sport Rane Rosse ha chiuso al terzo posto dietro a Sportiva Sturla e Amici Nuoto Riva.

In totale per la società vimercatese sono 30 i podi complessivi di cui 8 d’oro. Grande soddisfazione anche per l’impressionante nuovo record mondiale giovanile stampato da Melissa Giordano che fa registrare 57”09 nei 100 manichino pinne e torpedo. Le staffette hanno avuto un ruolo molo importante conquistando 6 titoli italiani e un totale di 12 medaglie.

La vittoria dello Scudetto certifica una volta di più il ruolo di leader di In Sport Rane Rosse nel Salvamento nel panorama italiano, è doveroso da parte della Società ringraziare e complimentarsi con tutti gli atleti e i loro tecnici per il grande impegno profuso nei mesi di allenamento che hanno portato a questo ennesimo successo.

Finali del Grand Prix Esordienti

I Campionati Assoluti Primaverili e Lifesaving sono stati anche l’occasione per disputare le Finali del Grand Prix Esordienti A alle quali hanno preso parte 5 nostri piccoli atleti (Edoardo Bozzon, Alice Castorina, Sofia Finesso, Arianna Riverberi e Maria Vittoria Severino) che hanno avuto la possibilità di saggiare da vicino gli Assoluti e hanno anche un prezioso attestato di partecipazione.

Di seguito le medaglie e i nuovi record dei nostri atleti Campionati Assoluti Primaverili e Lifesaving e Surf Lifesaving

ORO

Paola Borrelli

2000 nuoto con ostacoli

Melissa Giordano

100 manichino pinne e torpedo

Francesca Pasquino

50 nuoto con ostacoli

Susanna Cicali

Canoa

Alessandro Gnecchi

Canoa

4x50 Nuoto con ostacoli

Borrelli P., Pirovano A., Pasquino F., Laurenti M.

4x50 pool lifesaver mixed

Borrelli P., Belloli M., Vestri G., Laurenti M.

4x25 Trasporto manichino

Pasquino F., Tori V., Pojum S., Laurenti M.

4x50 Mista femminile

Borrelli P., Laurenti M., Pasquino F. Giordano M.

4x50 Mista maschile

Marchese D., Bracchi V., Brambillaschi G., Vestri G.

Staffetta Ocean femminile

Mellissa G., Cicali S., Molinari S., Pirovano A.

ARGENTO

Lucrezia Fabretti

50 nuoto con ostacoli, 50 trasporto manichino con pinne dall’acqua, 50 pinne e frangente

Simone Locchi

50 trasporto manichino dall’acqua

Francesca Pasquino

200 nuoto con ostacoli

Martina Laurenti

50 trasporto manichino

4x25 Trasporto manichino

Ferraro F., Borona A., D’Ippolito M., Belloli M.

4x50 Nuoto con ostacoli

Borona A., D’Ippolito A., Brambillaschi G., Marchese D.

4x50 Nuoto con ostacoli

Borrelli P., Pirovano A., Pasquino F., Laurenti M.

Staffetta sulla spiaggia

Molteni C., Pennesi M., Bracchi V., Vestri G.

BRONZO

Matteo Belloli

100 percorso misto

Martina Laurenti

100 percorso misto e 50 trasporto manichino dall’acqua

Anna Pirovano

200 nuoto con ostacoli

Melissa Giordano

50 trasporto manichino dall’acqua

Piero Bellipani

Canoa

Staffetta Torpedo femminile

Pirovano A., Fabretti L., Molinari S., Scarabottolo F.

Ocean maschile

Chiavacci R., Gnecchi A., Benincà I., Molteni C.

RECORD DEL MONDO GIOVANILE

100 manichino pinne e torpedo 57”09 (Melissa Giordano)