Trionfi su pista e su strada: pioggia di medaglie e titoli per la S.C. Cesano Maderno

Una settimana da incorniciare, intensa, ricca di successi e con i colori rossoneri costantemente sul gradino più alto del podio. La S.C. Cesano Maderno di Cesano Maderno ha archiviato sette giorni di gare indimenticabili, mettendosi in luce prima nell’attività su pista – divisa tra i velodromi di San Francesco al Campo (TO) e Crema – e poi sulle strade piemontesi di Osasco, portando a casa vittorie, piazzamenti e prestigiosi titoli regionali.

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Trionfi su pista e su strada

A fare la parte del leone nei Campionati regionali piemontesi su pista è stata un’inarrestabile Nicole Bracco. L’atleta ha confermato il suo talento cristallino conquistando la vittoria nell’Omnium Donne Allieve, precedendo la compagna di squadra Vittoria Vitillo, ottima terza. Brillante anche la prova dell’esordiente Martina Zavattero, capace di centrare un prezioso terzo posto al suo debutto nel torneo della velocità.

La marcia trionfale di Nicole Bracco è proseguita anche nei giorni successivi: la giovane portacolori cesanese si è laureata Campionessa regionale piemontese sia nell’Inseguimento individuale che nel Keirin. In quest’ultima specialità si è distinta ancora Vittoria Vitillo, terza (e poi quarta nell’Inseguimento), mentre Martina Zavattero ha sfiorato il podio nell’Omnium Esordienti chiudendo in quarta posizione.

Domenica da protagoniste a Osasco

Dopo le fatiche della pista, domenica il team è sceso in campo al completo a Osasco, in provincia di Torino. Il tracciato, sviluppato su un circuito pianeggiante di 7 chilometri, prevedeva per la categoria Allieve una dura stoccata finale: un giro conclusivo di 21 chilometri caratterizzato da una lunga e impegnativa salita.

Proprio l’ascesa finale ha spaccato il gruppo negli ultimi dieci chilometri. Nicole Bracco ha tagliato il traguardo con un eccellente quinto posto assoluto, risultato che le ha consentito di vestire la maglia di Campionessa regionale piemontese anche su strada. Ottima prova corale della squadra con Nicole Canu al settimo posto e Vittoria Vitillo dodicesima.

Spettacolo e grandi soddisfazioni sono arrivate anche dalla gara riservata alle Esordienti, decisa allo sprint. Tra le atlete del primo anno si è registrato un vero e proprio dominio cesanese: uno splendido successo per Margherita Mariani, affiancata sul podio da Selene Sforzini (terza) e seguita da Elisa Sanna (quarta). Tra le secondo anno è invece arrivato un prestigioso doppio podio grazie al secondo posto di Aurora Cerame e al terzo di Michelle Spinoni.

A completare la giornata di festa per la società di Cesano Maderno ci ha pensato la piccolissima Marissa Bracco, vincitrice nella categoria Giovanissime.

I prossimi appuntamenti

Non c’è tempo per tirare il fiato: le atlete rosso-nere torneranno in gara sabato 1 agosto in Veneto, per poi puntare tutte le attenzioni sui Campionati Italiani su pista, in programma la prossima settimana al Velodromo Cascine di Firenze.