Trionfo di Brianza Casa Basket su Omegna

Prima frazione che viaggia sull’onda dell’equilibrio, con gli ospiti che provano ad arginare il talento offensivo dei padroni di casa schierandosi a zona fin dai primi minuti e provando così a confondere le idee dei brianzoli, che però riescono a trovare senza troppe difficoltà la via del canestro: 19‐21 il punteggio.

Dopo i liberi di Picarelli, la Lissone Interni trova 5 punti in fila da Valesin, piazza un parziale di 8‐0 e costringe la panchina ospite a fermare la partita. La tripla di Loro in uscita dal timeout allunga ulteriormente il parziale di BCB, ma il canestro di Torgano, autore di 26 punti con 6/12 dalla lunga distanza, e il contropiede chiuso da Coltro permettono alla Paffoni di riavvicinarsi e di chiudere di fatto il primo tempo in perfetta parità: 43‐43.

L’avvio di terzo quarto rischia di costare caro ai brianzoli, che vedono Omegna piazzare un parziale di 9‐0, tutto costruito da oltre la linea dei 6,75, grazie alle triple di Kosic e Torgano, che costringono coach Lombardi a spendere subito il suo primo timeout del secondo tempo. Sul finire di quarto ennesimo parziale, questa volta di matrice Brianzola: 60‐63 dopo 30 minuti di gioco a Treviglio.

L’ultima frazione inizia con un altro tentativo di allungo da parte dei piemontesi, che tornano a +8, ma solo per qualche istante, perchè il gioco da tre punti di Fabiani e la tripla di Lanzi riportano immediatamente la Lissone Interni a contatto. Da lì in poi la partita prosegue punto a punto fino ai minuti finali, quando però Omegna, grazie a 5 punti in fila del solito Torgano, vola sul +7 a 27 secondi dalla sirena finale. Partita messa in ghiaccio…Invece no, Galassi ne mette 10 in fila, prima dalla lunga e poi con tre penetrazioni, e Brianza compie una vera e propria impresa, impattando il punteggio a quota 86: è overtime.

BCB a fine 1°OT ha tra le mani il possesso per vincere, ma i ferri del PalaFacchetti sputano il tiro di Stazzonelli e mandano la partita al secondo overtime. Secondo supplementare che si apre con la tripla di Loro, alla quale Torgano risponde con la stessa moneta, rimettendo il punteggio nuovamente in parità a quota 97. I due liberi di Balanzoni regalano il sorpasso alla Paffoni, che da lì in poi però non ne avrà più; parziale di 10‐2 negli ultimi due minuti e partita in cassaforte per Brianza: vittoria per 107‐101 e 2‐0 nel doppio confronto con Omegna.

