Trofeo Binda giovanile: i risultati della SC Cesano Maderno

Debutto stagionale per la formazione femminile della Sc Cesano Maderno, diretta da Guido Roncolato, che domenica 19 marzo 2023 ha preso il via al Trofeo Binda giovanile a Cittiglio.

Trofeo Binda giovanile, tra le esordienti al via anche cinque portacolori cesanesi

Per la categoria esordienti al via 60 atlete di cui cinque portacolori della squadra di Cesano Maderno tutte al loro debutto in categoria: Angelica Elizabeth Torres, Anna Caccia, Anita D’Alessandro, Irene Pancheri e Giulia Lombardi.

Per loro circuito cittadino di 6,9 km da ripetere 3 volte per un totale di 20,7 km. La gara risulta fin da subito essere veloce con molti scatti alla testa del gruppo che si riduce notevolmente in vista del traguardo finale. Il gruppo si presenta compatto sul rettilineo d’arrivo in leggera salita e la volata viene lanciata lunga, con la cesanese Giulia Lombardi che dirige la testa e conquista il 5º posto nella classifica assoluta mentre vince quella riservata alla categoria donne esordienti primo anno, seguita dalla compagna Irene Pancheri che chiude la classifica al 9º posto.

Allieve

Per le donne allieve medesimo circuito da ripetere 4 volte per un totale di 28 km.

Per la S.C. Cesano Maderno al via Anna Colombo, Sofia Farina, Carlotta Colombo e Letizia Pirola e al loro debutto in categoria Giulia Beretta, Giulia Costa-Staricco, Michela e Paola Zucca.

Anche per loro la gara si mostra da subito veloce con vari tentativi di allungo, quello decisivo viene lanciato da un’atleta del team Breganze Millenium che si presenta in solitaria sul rettilineo d’arrivo con 17” sul gruppo.

Alle sue spalle la volata a ranghi compatti vede Giulia Costa-Staricco conquistare il 6º posto in classifica, seguita dalla compagna Giulia Beretta che sfiora la top ten posizionandosi all’11º posto.

Prossime gare

Un debutto positivo per lo storico team di Patron Giuseppe Fontana che è pronto ad affrontare le sfide delle prossime settimane. I prossimi impegni vedranno le ragazze cesanesi sui campi di gara domenica 26 marzo a Vò Euganeo (PD).

