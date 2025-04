"Trofeo Carnevale": tutto pronto per la carica dei 500 rugbysti

E' tutto pronto a Usmate Velate per la 43esima edizione del "Trofeo Carnevale": la tradizionale manifestazione sportiva organizzata dal "Velate Rugby 1981" è in programma per il fine settimana del 5 e 6 aprile.

"Trofeo Carnevale": tutto pronto a Velate

Il Centro sportivo Comunale si trasformerà in un palcoscenico vibrante per il "Trofeo Carnevale", un evento attesissimo da tutti gli appassionati di rugby. Sabato 5 e domenica 6 aprile, il campo di via Luini accoglierà circa 500 giovani atleti, tra i 5 e i 12 anni, provenienti da 10 diverse società, pronti a scendere in campo per una vera e propria festa all’insegna dello sport, comunità e condivisione di valori. Grazie al supporto di importanti patrocini tra cui la Federazione Italiana Rugby, il Trofeo Carnevale è oggi uno dei tornei di minirugby più longevi d’Italia.

Il programma

Durante il weekend, sono attese circa 1000 persone tra atleti e spettatori, pronti partecipare al torneo sia in campo che fuori. Il sabato, a partire dalle ore 15.30, sarà dedicato agli atleti delle categorie Under 6 e Under 12, mentre la domenica, dalle 10.30, sarà il turno degli Under 8 e Under 10. Ma il "Trofeo Carnevale" non è solo rugby: sarà anche un’occasione per godere delle ampie aree verdi del Centro sportivo e per gustare deliziosi cibi e bevande in compagnia.

In arrivo atleti da tutta Italia

Grazie all’impegno del Velate Rugby, saranno presenti squadre anche da fuori regione, con ben 10 società pronte a scendere in campo. Oltre alla squadra di casa, parteciperanno anche Oggiono Rugby, Rugby Monza, Fennec Fox, Rugby Cernusco, Rugby Bergamo, Cus Milano Rugby e I Centurioni Rugby, insieme a due squadre piemontesi: Moncalieri Rugby e GiuCo Rugby. La gestione dell’intera manifestazione sarà curata dal Velate Rugby e dai suoi instancabili volontari, che, tra ragazzi, ragazze e genitori. Questo è un chiaro esempio dei valori di cooperazione e impegno che caratterizzano questo sport.

Inclusione oltre lo sport

Anche quest’anno, seguendo le direttive FIR, non ci sarà una classifica finale, ma tutte le squadre saranno premiate con gadget simbolici, celebrando così lo spirito di inclusione che rende questo evento così speciale. Non perdere l’occasione di partecipare a questo appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rugby e della comunità sportiva: preparati a vivere due giorni di festa, sport e solidarietà! Vi aspettiamo numerosi.