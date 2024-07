Su strada o su pista il Velo Club Sovico è sempre protagonista.

"Trofeo Cumino Parking", Mattia Moretti quarto assoluto

Nel pomeriggio di mercoledì gli Allievi della squadra di Sovico hanno partecipato alla manifestazione che sulla pista di San Francesco al Campo metteva in palio il “Trofeo Cumino Parking”: nella prova dell’Inseguimento individuale Mattia Moretti si è classificato quarto assoluto e terzo nella graduatoria riservata ai soli atleti piemontesi. Buona anche la prova di Andrea Cantino sesto nella classifica assoluta dell’Inseguimento Individuale e sesto anche nella specialità del Keirin.

In gara anche a Costamasnaga

I buoni risultati della pattuglia guidata dai tecnici Ferrone e Buttini erano però iniziati già domenica a Costamasnaga quando, impegnati, nel “Lombardia Giovani”, Pietro Cermenati e Luca De Mercanti hanno rappresentato il Velo Club Sovico Young Bikers nella fuga di giornata concludendo i 72 chilometri di gara al settimo e al decimo posto. A Costamasnaga avevano fatto bene anche i Giovanissimi gialloblu che sabato erano saliti sul secondo gradino del podio nella classifica di rendimento per Società.

Prossimi impegni

Già questa sera una parte della formazione degli Allievi sarà di scena nel “Memorial Fino”, competizione “Tipo Pista” in programma a Manta nel Cuneese. Sabato 27 luglio, poi, Moretti e De Mercanti saranno impegnati nel “Trofeo Comune” esigente competizione di 77 chilometri che si svolgerà a partire a Osasco (Torino) dalle 15.00

Domenica, invece, Ferrone, Bulanti, Andrea Cantino e Stefano Cantino saranno impegnati nella nona edizione del Trofeo Nastrotex a Covo, nella Bergamasca.

Per i Giovanissimi è in programma il classico impegno di Oltrona San Mamette dopo il quale i mini atleti gialloblu si potranno godere un po’ di vacanza prima dell’ultima parte di stagione.

(In foto il podio del campionato regionale piemontese su pista con Moretti terzo nell’inseguimento)