La squadra CTL3 Atletica ha registrato un’ottima prestazione corale in occasione del Trofeo Iannitto, la gara regionale di corsa su strada di Martinengo, giunta alla sua diciannovesima edizione.

Trofeo Iannitto, i risultati del Ctl3

Tra i risultati individuali, spicca la performance della Seniores Sabrina Passoni (in copertina), che ha conquistato un significativo quarto posto, dimostrando di mantenere un altissimo livello di competitività nonostante l’esperienza. Ottimo anche il sesto posto tra le Seniores ottenuto da Linda Mauri.

Una competizione che ha visto una notevole partecipazione: nonostante questo li giovani atleti del CTL3 si sono piazzati nelle prime dieci posizioni delle rispettive categorie.

I piazzamenti

Di seguito i piazzamenti di rilievo nelle categorie giovanili:

Per il CTL3 da segnalare l’ottimo 7^ posto di Mauro Riccardo nella categoria Ragazzi, con lui 9^ El Omri Adam , poi 25^ Beretti Luca e 27^ Ceci Jacopo chiude Pirola Mario 35^. E ancora nelle cadette 8^ Mauro Beatrice, brava a stare con il gruppo delle migliori per tutta la gara.

Nella categoria esordienti, su 100 partenti, è 15^ Beretta Martino, 17^ Mauro Leonardo, 20^ Merli Adriano, 26^ Pirola Sirio.

“Non sono arrivati proprio davanti – sottolineano dallo staff – ma loro sono tutti del 2015 ed hanno corso con i piu grandi del 2014”.

Categoria ragazze 12^del 2013 e 30^ assoluta Colnago Lucrezia. Bene anche le Esordienti femmine con Briganò Erica 23^ e Misani Lara 29^.

Molti di questi giovani hanno affrontato la loro gara d’esordio assoluto. Il CTL3 Atletica si conferma quindi un gruppo in costante crescita, sia in termini di numero di iscritti che di competitività. Le prospettive per il prosieguo della stagione sono molto promettenti.