Trofeo Lanfritto Maggioni, i risultati del Ctl3

Domenica 30 novembre 2025, a Cernusco Lombardone, si è disputato il 51° Trofeo Lanfritto Maggioni, organizzato in modo impeccabile dalla Pol. Lib. Cernuschese, in collaborazione con Fidal Como-Lecco.
Il CTL3 si è presentato quasi al completo, con poche assenze dovute ai classici malanni di stagione. Oltre 500 atleti al via, un numero decisamente importante.
Esordienti
EM8: ottime prove dei più piccoli. Mike Sado chiude 5°, Alan Pirola 15° e subito dietro Remi Colombo.
ESF10: brillante prestazione di Erica Brigano, 14ª in una batteria con oltre 100 concorrenti. Bene anche Lara Misani, nelle prime 40.
ESM10: stesso affollamento al via. Martino Beretta 13°, Leonardo Mauro 14°, Adriano Merli 30° e Sirio Pirola 38°. Da sottolineare che sono tutti al primo anno di categoria: correre con avversari più grandi pesa parecchio.
Ragazze e Ragazzi
Ragazze: esordio nei cross per Viola Ballabio, che si difende bene, chiudendo a ridosso delle prime 30 su 110 partenti.
Ragazzi: grande gara di Mattia Vertemati, tenace e determinato, 6°. Ottimo anche Adam El Omri, 8°, in forte crescita. Bene i “primo anno”: Jacopo Ceci 34° e Sirio Pirola 38°, che considerando solo i pari età rientrano entrambi in top ten.
Cadette: Beatrice Mauro conquista una splendida top ten con il 10° posto.
Settore Assoluto
Livello naturalmente più alto, ma arrivano comunque piazzamenti di rilievo:
Promesse: Daniele Molena sale sul podio con un ottimo 3° posto.
Juniores: Lukas Fritz chiude 4°.
Seniores: molto bene lo skyrunner Matteo Mantua, 8°. Ottima prova anche di Andrea Balconi, 5° tra gli SM35.
Seniores Femminili: Linda Mauri 4ª di categoria. Assente, purtroppo, Sabrina Passoni, tra le favorite, fermata da un problema fisico dell’ultimo momento. Segnaliamo inoltre il 3° posto di Alessia Colnaghi (aggregata – De Run Club) nelle SF45.
Altre gare
Maratona di Firenze
Prestazione di rilievo per Elena Spinelli, SF50, che chiude in un eccellente 3h34’17″, un crono davvero notevole per la categoria.
Milanosottozero – Milano
Nella 10 km competitiva, Lyon Balog firma il nuovo personale con 42’10″.