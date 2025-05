Sulla pista dell’Autodromo di Monza, tempio della velocità per eccellenza, sfrecciano rapidi come saette i ragazzi in giallo del Pool Cantù Sovico GB Junior. Nell’ultima domenica di maggio la formazione brianzola si è resa protagonista di una nuova prova di carattere culminata con due atleti nella top5 del “Trofeo Loral”.

Trofeo Loral, due atleti del Velo Club Sovico nella top5

Alla conclusione di 52 chilometri percorsi ad oltre 42 KM/H di media, Stefano Cariato si è lanciato nella volata finale tagliando il traguardo in terza posizione anticipando di poco il compagno di squadra Marco Gregori, quarto classificato.

Per Cariato, milanese di San Giuliano, anche l’emozione di salire sul podio dell’Autodromo che solitamente “accoglie” i campionissimi della Formula1.

I Giovanissimi

Il weekend del Velo Club Sovico si era aperto col sorriso grazie ai Giovanissimi che, venerdì sera, impegnati a Cesano Maderno in un torneo di Primi Sprint, avevano gioito per la vittoria nella classifica a squadre. Domenica poi, a Seregno, i gialloblu sono andati vicino al bis classificandosi terzi nel “Trofeo Don Orione”, settima prova della Challenge Corona Ferrea promossa dal Comitato Provinciale Monza e Brianza.

Il calendario di giugno per i Giovanissimi si aprirà con una trasferta nel Varesotto, e più precisamente a Besnate, dove domenica prossima è in programma il “GP Porrini”: partenza della “G1” alle 9.15.