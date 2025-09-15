La competizione, giunta alla 45esima edizione, si è svolta nel weekend alla “Soevis Arena” con la partecipazione di tre formazioni di serie A2 e una formazioni di B1

Terzo posto per la Pallavolo Concorezzo al Trofeo MImmo Bellono che si è tenuto nel weekend alla “Soevis Arena”.

Trofeo Mimmo Bellomo: terzo posto per la Pallavolo Concorezzo

Il “Trofeo Mimmo Bellomo”, giunto alla 45esima edizione, si è svolto nel weekend alla “Soevis Arena” con la partecipazione di tre formazioni di serie A2 (Futura Volley Giovani Busto Arsizio, SSD Pallavolo Concorezzo e Volley Modena ASD) e una formazioni di B1 (GSO Villa Cortese).

Intitolato alla memoria di un allenatore delle giovanili tragicamente scomparso in un incidente d’auto di rientro da una trasferta, il quadrangolare – organizzato dal consorzio Duo Volley – ha visto trionfare – per la terza volta nella storia della competizione – la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, impostasi nella finalissima in tre set sul GSO Villa Cortese, davanti a un’ospite d’eccezione: la campionessa del mondo Paola Egonu.

Terzo posto per la Pallavolo Concorezzo che, nella finalina di consolazione, ha regolato sempre in tre set ilVolley Modena.

Mvp della manifestazione la schiacciatrice della Futura Bianca Orlandi, autrice di 33 punti in due partite.

RISULTATI

Semifinali

Villa Cortese-Modena: 3-2, Futura Busto-Concorezzo: 3-1

Finale 3°/4°

Modena-Concorezzo: 0-3

Finale 1°/2°

Villa Cortese-Futira Volley Giovani Busto Arsizio: 0-3

I TABELLINI DI TUTTE LE PARTITE

Semifinali

Villa Cortese-Modena: 3-2

(22-25, 26-24, 21-25, 28-26,15-12)

GSO VILLLA CORTESE: Elli 13, Pozzi A. 5, Ratti 17, Baldizzone 6, Shpuza 17, Lualdi 4. Franchi (L). Olivares, Camurri 3, Venegoni, Sacchetti (L). N.e.: Pozzi G., Fellegara, Cargnielutti. Coach: Massimo Lualdi.

VOLLEY MODENA ASD: Gerosa 9, Lancellotti 1, Visentin 17, Credi 9, Del Freo 17, Dodi 13. Sazzi (L). Righi, Marinucci 4, Fusco 9. N.e.: Nonnati, Zironi. Coach: Biagio Marone.

Futura Busto-Concorezzo: 3-1

(19-25, 30-28, 25-11, 25-21)

FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Farina 5, Maiorano 2, Longobardi 12, Rebora 11, Sassolini 4, Tkachenko 12. Blasi (L). Orlandi 20, Talarico 2, Alberti, Sormani. N.e. Taborelli, Moroni, Aina, Nella, Decaro, Lugja, Bertolini. Coach: Gianfranco Milano. Vice: Nicolò Cozzi.

PALLAVOLO CONCOREZZO: Rodic 7, Bernasconi 12, Stival 9, Bucciarelli 21, Veneriano 11,

Purashaj 3. Rocca (L). Da Pos, Bianchi 1, Ghezzi, Bizzotto. N.e.: Trevisan, Brambilla. Coach: Gilles Reali. Vice: Chiara Giussani.

Finale 3°/4° posto

Modena-Concorezzo: 0-3

(23-25, 18-25, 16-25)

VOLLEY MODENA ASD: Visentin 12, Marinucci 5, Del Freo 7, Fusco 6, Gerosa 5, Lancellotti 2,

Righi (L), Dodi 1, Sazzi 1. N.e. Credi, Nonnati, Zironi. Coach: Biagio Marone.

CLERICIAUTO CONCOREZZO: Rodic 11, Bernasconi 6, Stival, 7, Bucciarelli 16, Veneriano 9,

Purashaj 3, Rocca (L). N.e. Da P0s, Bianchi, Ghezzi, Trevisan, Bizzotto, Brambilla. Coach: Reali.

Finale 1°/2° posto

Villa Cortese-Futura Volley Busto Arsizio: 0-3

(18-25, 9-25, 15-25)

GSO VILLA CORTESE: Elli 7, Pozzi A. 2, Ratti 8, Baldizzone 3, Shpuza 5, Lualdi 1, Franchi (L),

Camurri, Venegoni. N.e.: Luoni, Pozzi G., Fellegara, Olivares, Carnielutti, Tenti. All. Massimo

Lualdi.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 13, Farina 9, Maiorano 8, Tkachenko

10, Rebora 5, Sassolini 4, Blasi (L), Nella. Alberti, Sormani. N.e. Taborelli, Longobardi, Moroni,

Aina, Decaro, Lugjia, Bertolini. All. Gianfranco Milano.

Le foto