Sabato 20 gennaio 2024 e domenica 21 gennaio 2024 si è svolto presso il Polo Natatorio di Ostia (Roma) il primo trofeo nazionale di nuoto “Facciamo Squadra” organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto e riservato al settore Propaganda. L’evento ha rappresentato la fase finale delle manifestazioni di Nuoto e Nuoto per Salvamento indette dalla FIN le cui fasi eliminatorie si sono svolte a Pesaro a giugno 2023.

Ogni squadra partecipante era formata da 4 piccoli atleti che si sono sfidati nella prima giornata nelle batterie di qualificazione e nella seconda giornata sono scesi in vasca per le gare finali sia individuali che a staffetta.

Trofeo nazionale a Roma, In Sport Rane Rosse è sul podio

Nella classifica finale In Sport Rane Rosse si impone sulle altre società e chiude al primo posto con 60 punti, davanti a Fin Plus Pietralata, ferma a 52, e DDS Milano, 48. Per la società di Vimercate, già da anni al vertice del nuoto di alto livello, questo risultato è la conferma del ruolo di attore principale anche nel mondo natatorio di base e la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai propri tecnici.

Da apprezzare anche il risultato della società sorella Sport Active che chiude al quinto posto a 31 punti appaiata a Nuoto Aurelia – Team 1.