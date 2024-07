Nuova prova del Trofeo Rosa in Lombardia, questa volta a Rodigo, in provincia di Mantova, per le ragazze del team brianzolo di Guido Roncolato.

Trofeo Rosa in Lombardia, SC Cesano impegnata a Rodigo

Circuito tradizionale di 4,9 km da ripetere più volte a seconda della categoria. Ad aprire la giornata di gare sono le donne allieve che devono affrontare 10 tornate del circuito per un totale di 49,9 km, gara che sin da subito si mostra veloce e attiva con il gruppo che procede con allunghi e vari tentativi di fuga con le cesanesi protagoniste in prima linea.

Il tentativo decisivo viene però lanciato a due tornate dal termine dall’atleta emiliana Orsi del Calderara che macina 32” sufficienti per arrivare in solitaria sul traguardo. Alle sue spalle il gruppo lancia la volata a ranghi compatti e la cesanese Giulia Costa-Staricco riesce a cogliere l’occasione per conquistare un nuovo podio chiudendo al terzo posto, mentre le compagne Vivienne Cassata e Letizia Parini vengono tagliate fuori di poco dalla top ten.

Gara esordienti

Gara veloce anche per le donne esordienti che devono affrontare 6 tornate del circuito per un totale di 29,4 km. Anche per loro l’azione decisiva viene lanciata nell’ultima tornata di gara quando 3 atlete del secondo anno riescono ad anticipare il gruppo tanto quanto basta per arrivare in solitaria al traguardo.

Alle loro spalle il gruppo lancia la volata con la cesanese Giulia Lombardi che si impone di forza sulle avversarie e vincendo così il quarto posto nella classifica, dietro di lei chiude la compagna di squadra Nicole Bracco che vince così la classifica dedicata alle donne esordienti primo anno.

In gara anche a Crema

Una scia di ottimi risultati per le ragazze di Guido Roncolato che anche in settimana si sono messe in mostra all’esordio al velodromo di Crema dove in occasione dell Tre Sere hanno conquistato il secondo posto del podio nella classifica finale con Giulia Lombardi e Giulia Costa-Staricco e primeggiato anche nelle prove di Madison con Letizia Parini e Emma Colombo nelle allieve e con Giulia Lombardi tra le esordienti.

