Trofeo Skating Cup FISR, ottimi risultati per le pattinatrici dell'ASD Corona Ferrea

Un oro, tre argenti e tante brillanti prestazioni. E' il bottino che si sono portate a casa le pattinatrici dell'Asd Pattinaggio Corona Ferrea di Biassono che lo scorso weekend, 3 e 4 giugno, hanno partecipato al Trofeo Skating Cup FISR che si è tenuto a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Una competizione che ha visto scendere in pista oltre 180 atleti.

Trofeo Skating Cup FISR, tanti ottimi risultati per le pattinatrici dell'ASD Corona Ferrea

A rompere il ghiaccio, per la squadra brianzola, è stata la giovane De Luca Noemi che con determinazione si è aggiudicata la medaglia d’argento nella categoria SC-B 2013 mentre per la categoria SC-A 2011 Perego Greta ha conquistato un meritatissimo oro.

Nella categoria SC-B 2012 è stato il turno di Nuzzo Mia che ha sfiorato il podio con una buona prova, reduce da un recente stop per infortunio.

Con tanta emozione Menin Letizia per la categoria SC-B 2011 ha ottenuto un quinto posto invece nella categoria SC-B 2009/2008 le compagne di squadra Tamucci Carolina e Infosini Gaia si sono classificate rispettivamente al quinto e sesto posto.

Le gare di domenica

La gara di domenica 4 giugno si è aperta invece con la piccola Nuzzo Daisy che si è aggiudicata il secondo posto nella categoria SC-B 2014 con un convincente disco di valore tecnico. Le ultime atlete a scendere in pista per la categoria SC-C sono state Nuzzo Noemi, che ha strappato una medaglia d’argento e Toto Aurora classificatasi al settimo posto.

Le atlete continueranno ora la preparazione in vista dei campionati nazionali AICS che si svolgeranno a Misano.