Anche questo fine settimana è stato molto impegnativo per il ctl3 atletica di Bernareggio, ma quando si raccolgono risultati e soddisfazioni è tutto più semplice.

Tutti i risultati delle gare del fine settimana del Ctl3

Iniziamo dai campionati nazionali master a Misano Adriatico. Competizione a cui ha preso parte Maria Grazia Zuliani, già terza ai campionati italiani assoluti nei metri 400 nel lontano 1977, poi nazionale azzurra nella 4x400. Zuliani si ripresenta nelle gare nazionali master e conquista ancora una volta un doppio podio, nei metri 400 (seconda) in 74.05, poi nei 200 in 31.94 dove arriva terza a soli 8 centesimi dalla seconda.

Al trofeo Run4Malawi di Brusaporto invece protagonisti i giovani: Massone Giulia nei metri 100 centra il personale vincendo la terza serie in 13.12. Mengon Maximilian vince la sua serie nei metri 100 con uno strepitoso 11.66.

Infine la Monza Resegone a cui hanno preso parte diversi atleti del Ctl3.

Nella competiziona staffetta maschile ottima prestazione di Rabattoni Dereje, Molena Daniele e Mantua Matteo che con la squadra tutta Ctl3 Brooks Team arrivano terzi con l’ottimo tempo di 2h 58.02. Nel dettaglio Rabattoni compie il primo tratto in 55.34 , poi Molena il proprio in 57.04 e Mantua chiude benissimo in 1h 04. 24.

Nella terna mista moving Filippo Ba vince con i compagni Brattoli e Meroni compiendo un'ultima frazione in salita da Olgiate a Capanna Monza con un tempo notevolissimo: 58 minuti.

La terna che completa la Monza Resegone classica è formata da Cialdai, Vinci, Rundagi che corre in 4h48. In altre terne a staffetta miste bene Laura Monzani, Stucchi Sara e Scotti Giorgio.

(in copertina Rabattoni Dereje, Molena Daniele e Mantua Matteo)