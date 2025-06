Gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team sono stati tra i protagonisti della “Tre Sere di Busto Garolfo” che si è disputata dal 10 al 12 giugno sulla pista del Velodromo Battaglia, nella cittadina milanese.

Allievi protagonisti a Busto Garolfo

Simone Marconi e Marco Gregori si sono imposti nella Madison, una delle prove più spettacolari e impegnative del ciclismo su pista e hanno dimostrato una continuità di rendimento che ha permesso loro di classificandosi secondi nella classifica generale finale della manifestazione a soli sette punti di distacco dalla coppia vincitrice.

Tutto pronto per il Trofeo Ferrari

È tutto pronto per la giornata di ciclismo giovanile che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze della categoria Giovanissimi che oggi sabato, sulla pista del Centro Sportivo Comunale di Sovico disputare il Torneo di Primi Sprint che metterà in pallio il 7° Trofeo Giancarlo Ferrari A.M. La manifestazione, a cui sono iscritti 283 atleti, è valevole anche come campionato regionale lombardo della specialità.

Il ritrovo è previsto in via Santa Caterina da Siena a Sovico a partire dalle 8.00 mentre alle 10.00 inizierà la competizione che si protrarrà fino alle premiazioni finali.