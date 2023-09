Si partirà sabato 21 ottobre e la prima giornata del Campionato vedrà la UnipolSai Briantea84 Cantù giocare in casa a Meda con la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic.

Ufficializzato il calendario di Serie A: debutto in casa per la Briantea84

La data è stata ufficializzata, insieme a tutte le altre del calendario della stagione di Seria A 2023/2024 dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Il campionato in generale vedrà ai blocchi di partenza 11 squadre suddivise in due gironi (A e B).

A completare il raggruppamento dei canturini ci saranno Santo Stefano Kos Group, Special Bergamo Sport, Gsd Porto Torres e Ssd Santa Lucia. Nel girone B, si trovano i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, Dinamo Lab Banco di Sardegna (Sassari), Menarini Wheelchair Sport Firenze, Pdm Treviso e i neopromossi e Comes Boys Taranto. Il 25 novembre si concluderanno le sfide di andata, mentre il girone di ritorno sarà in programma dal 2 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024. A seguire quarti, semifinali e finali Scudetto.

Coppa Italia 2024

Parteciperanno alla Final Four di Coppa Italia 2024 le squadre di Serie A che si classificheranno al primo e al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti al termine della regular season del girone di andata. Come da Doa, la data della finale è fissata nel weekend del 27 gennaio 2024 (sede da definire).

La formula del Campionato

Il campionato si divide in due gironi: A da 6 squadre e il B da 5, con gare di andata e ritorno. Le prime quattro di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale (andata il 10 febbraio 2024 e ritorno il 24 febbraio 2024). A seguire, al meglio delle tre gare, semifinali scudetto (2, 16 e 17 marzo) e Finali Scudetto al meglio delle tre (20 - infrasettimanale -, 23 e 24 marzo).

Tutte le partite in calendario

Di seguito le partite della Briantea84 (quelle in casa si giocheranno al PalaMeda):

GIRONE DI ANDATA

Sabato 21 ottobre, ore 15: UnipolSai Briantea84 Cantù-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

Sabato 28 ottobre (orario da definire): Special Bergamo Sport-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 4 novembre, ore 15: Gsd Porto Torres-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 11 novembre, ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Ssd Santa Lucia

Sabato 25 novembre, ore 15.30: Santo Stefano Kos Group-UnipolSai Briantea84 Cantù

GIRONE DI RITORNO

Sabato 2 dicembre, ore 15: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 9 dicembre, ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Special Bergamo Sport

Sabato 16 dicembre, ore 15: UnipolSai Briantea84 Cantù-Gsd Porto Torres

Sabato 13 gennaio, ore 15: Ssd Santa Lucia-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 20 gennaio, ore 15.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Santo Stefano Kos Group

Quarti di finale: 10 febbraio-24 febbraio

Semifinali: 2 marzo-16 marzo-17 marzo

Finali: 20 marzo-23 marzo-24 marzo

(Il calendario completo è disponibile sul sito www.federipic.it)

(foto di copertina Alessandro Vezzoli_PalaMeda)