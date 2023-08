Ultima gara di stagione a Imola per MC7 Corse, nulla da fare per Gamarino fermato dalla bandiera rossa

Nulla da fare per Christian Gamarino a Imola nell'ultima gara della stagione 2023. Il pilota di MC7 Corse - squadra di Bernareggio - è stato fermato dalla bandiera rossa mentre provava a conquistare il podio in questo quarto appuntamento del CIV 2023.

Ultima gara di stagione a Imola per MC7 Corse

Due i piloti del team diretto da Matteo Colombo impegnati a Misano: Christian Gamarino ,come detto e Fausto Mincione.

Scorrendo la classifica il pilota genovese appariva staccato di 27 punti dal leader Gabriele Giannini, distacco dovuto alla partecipazione a SPA della tappa belga dell’EWC, il Mondiale Endurance, che si correva in contemporanea con il CIV. A Misano erano assenti due protagonisti, Niccolò Canepa e Gabriele Ruiu il primo impegnato nella 8 Ore di Suzuka, il secondo nel Mondiale Superbike.

Le prove

Nelle prove si inseriscono nella lotta per la pole altri due contendenti, Doriano Vietti Ramus e Alessandro Andreozzi favoriti anche dalle difficoltà incontrate dai due piloti di MC7 Corse nello sfruttare al massimo le loro Aprilia soprattutto con gomme nuove, mentre le cose migliorano con il passare dei giri.

Il lavoro di ricerca della migliore messa a punto si protrae sino a pochi minuti dal via: in pole scatta Giannini davanti a Vietti Ramus e Gamarino; Mincione riesce a piazzarsi in sesta fila.

Nulla da fare per Gamarino fermato dalla bandiera rossa

Al via la gara mostra immediatamente che la lotta si sarebbe ristretta ai due protagonisti del campionato: un continuo scambio di posizioni che si interrompe al sesto giro per l’esposizione della bandiera rossa con Giannini che precede di soli 161 millesimi Gamarino. I piloti rientrano in pit lane pronti a ripartire, ma la Direzione Corsa dichiara conclusa la gara nonostante non siano stati percorsi i 2/3 dei 10 giri previsti, beffando il pilota del team brianzolo che si preparava ad attaccare il pilota BMW.

Il prossimo impegno sul circuito toscano del Mugello si terrà nel primo fine settimana di settembre.