Ultima gara su pista per le ragazze della S.C. Cesano Maderno che ieri, martedì 6 settembre, ha preso parte all'appuntamento al Velodromo di Busto Garolfo.

Ultima prova su pista per la S.C. Cesano Maderno

Gare Omnium Endurance sia per le donne esordienti che allieve basate su 3 prove: Scratch, Eliminazione e Corsa a Punti.

Per le donne esordienti lo Scratch vede da subito primeggiare la cesanese Christine Valseschini seguita al terzo e quarto posto dalle compagne Giulia Beretta e Giulia Costa Staricco.

Nella medesima prova nella categoria delle donne allieve la cesanese Giorgia Giangrande conquista il secondo posto, mentre la compagna di squadra Sofia Farina è 6ª.

Nella seconda prova Omnium donne esordienti, Christine Valseschini è 4ª mentre Giulia Costa Staricco è 6ª; nelle donne allieve Giorgia Giangrande è ancora una volta seconda seguita dalla compagna Letizia Pirola 5ª.

Ottime prove per le atlete brianzole

La prova decisiva per entrambe le categorie è dunque la corsa a punti che si snocciola per le donne esordienti su 20 giri e 4 volate. La prova risulta perfetta per la portacolori cesanese Christine Valseschini che vince 3 volate su 4, accontentandosi del secondo posto solo nell’ultima volata vinta però dalla compagna di squadra Giulia Costa Staricco.

Christine Valseschini vince così la classifica finale Omnium Endurance donne esordienti, Giulia Costa Staricco completa il podio conquistando il terzo posto seguita da Giulia Beretta al quarto.

Per le donne allieve le buone prove di giornata di Giorgia Giangrande si finalizzano nel terzo gradino del podio nella classifica finale di categoria.

Termina dunque con il sorriso la stagione su pista della formazione brianzola femminile che adesso guarda alle ultime settimane su strada prima di volgere lo sguardo alla prossima stagione agonistica.